ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS

ADVA, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила свою новую платформу FSP3000 OLS (Open Line System) – открытую оптическую систему, разработанную специально для использования в SDN-сетях для объединения ЦОД.

FSP3000 OLS поддерживает Direct Detect и когерентную модуляцию, а также, по заявлению производителя, позволяет работать с любой формой сигнала на любых скоростях передачи данных. Встроенный OTDR и система контроля за состоянием оптического волокна дают возможность оперативно в автоматическом режиме реагировать на любые изменения в сети. Более того, благодаря открытой модульной архитектуре платформа может быть адаптирована для решения любых задач.

«Открытый и дезагрегированный дизайн FSP3000 OLS обеспечивает еще большую гибкость и вариативность при выборе решения, чем когда-либо прежде. Теперь клиенты могут выбрать идеальные компоненты, отвечающие их конкретным требованиям и достичь наименьшей стоимости за гигабит в любом возможном сценарии DCI, – сказал Пол Моркель, старший директор по сетевой архитектуре ADVA. – Кроме того, благодаря разделению терминальной части и линейной системы наше решение предлагает полную свободу в развитии и оптимизации каждого сетевого уровня в отдельности. Огромным преимуществом является возможность сочетать и своевременно обновлять отдельные компоненты с разными жизненными циклами. Таким образом клиенты получают мощный инструмент для развития, постоянно оставаясь на пике применяемых технологий. Отдельно стоит отметить способность нашей платформы автоматически настраивать производительность в соответствии с характеристиками оптоволоконного канала».

В ADVA отмечают следующие ключевые преимущества FSP3000 OLS: способность работать с любыми форматами модуляции как когерентной, так и direct detect; возможность использовать любые сочетания мультиплексоров и усилителей в рамках одной компактной платформы; постоянный мониторинг состояния волокна с возможностью автоматического изменения уровня оптического сигнала и компенсации дисперсии; возможность оперативно получать информацию об изменениях в состоянии волокна; компактный модульный дизайн с масштабируемой пропускной способностью до 38,4 Тбит/с; поддержка CLI, REST, NETCONF, RESTCONF, SNMPv3 и WebGUI.

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