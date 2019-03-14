Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге

Beeline Uzbekistan совместно с российской компанией «Инфосистемы джет» реализовали проект, по итогам которого компания сможет существенно расширить список роуминг партнеров, предоставляющих сервис LTE-роуминга для абонентов из Узбекистана.

Компания Beeline Uzbekistan внедрила специальную систему маршрутизации сигнальных сообщений DSR, благодаря которой абоненты в роуминге могут подключаться к LTE.

«До внедрения системы использовался DSR по облачной модели SaaS», — отметили в компании. — Это накладывало определенные ограничения, важнейшие из которых — невозможность контролировать систему и отсутствие масштабирования. Теперь специалисты Beeline напрямую управляют сигнальным трафиком и оценивают его качество».

Система DSR предназначена для обработки сигнального трафика в сетях мобильной связи и позволяет управлять и балансировать нагрузкой, обеспечивая единую точку подключения для всех элементов мобильной сети. Также она упрощает взаимодействие различных поставщиков мобильного ядра сети, облегчает поиск неисправностей сигнальной сети и повышает уровень ее безопасности. Система DSR является обязательным элементом сети мобильного оператора согласно спецификации международного института по стандартам ETSI.

«DSR также уменьшает риски оператора, связанные с недоступностью сервисов, за счет автоматизации множества рутинных операций и исключения человеческого фактора, — сказал Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ "Инфосистемы джет". — Модернизация сети Beeline будет происходить гораздо проще, что ускорит время выхода на рынок новых продуктов и услуг».

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