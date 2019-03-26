J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты «Исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 г.». В нем введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний: онлайн-кинотеатров (15), телеканалов (24), операторов (11), платформ цифровой дистрибуции (2), а также двух новых выделенных сегментов - социальных сетей (5) и агрегаторов/инфосервисов (11).

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 г. составила 24,86 млрд. руб. без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, так как многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Доля России в общемировом рынке немного увеличилась за год и составила 0,6%.

Индустрия третий год подряд увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 г. рост составил 32% по отношению к 2015 г., в 2017 г. – 42%, то в 2018 г. – уже 56%.

Основные факторы, влияющие на рост: увеличивается спрос пользователей на подписную модель; рост рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы; усиление роли российских интернет-гигантов («Яндекс» и Mail.ru).

J’son & Partners Consulting пересмотрел в сторону повышения перспективы развития рынка в ближайшей перспективе – CAGR в период 2019-2022 гг. составит 24%. Общие доходы от предоставления пользователям легального видео к 2022 г. достигнут 58,7 млрд. руб. без НДС.

Проведенный экспертами J’son & Partners Consulting анализ принадлежности игроков к новым сегментам в 2017-2018 гг. и сравнение изменений в структуре рынка позволил выявить важные тенденции. Социальные сети заняли второе место по размеру выручки. Формальное уменьшение доли рынка онлайн-кинотеатров объясняется, прежде всего, выделением из этого сегмента соцсетей. Доходы операторов, телеканалов и агрегаторов уже сопоставимы по размеру. Учитывая их большую аудиторию, агрегаторы и инфосервисы в ближайшем будущем могут нарастить выручку быстрее рынка и занять третье место в общей структуре.