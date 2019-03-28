 

Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019

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11 апреля 2019 г. пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые используют продукты и технологии Extreme Networks в различных отраслях для успешного решения бизнес задач.

Extreme NOW Forum 2019 – это уникальная возможность пообщаться с ведущими экспертами в области сетевых решений, узнать о новейших трендах индустрии и обсудить практики применения с коллегами и ведущими специалистами.

На пленарной сессии форума эксперты Extreme Networks расскажут о продуктах и решениях компании, а также о последних новостях Extreme Networks в России и мире. Партнеры Extreme Networks поделятся своим «экстремальным» опытом во время дискуссии на партнерской панели, которая обещает быть очень живой и интересной.

Программу форума продолжат выступления существующих заказчиков Extreme Networks, которые расскажут об успешном опыте внедрения решений Extreme Networks на своих объектах.

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Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019

Вторая половина дня будет посвящена экспертному обзору технологий (WiFi 6, вопросы безопасности сети, управление сетевой инфраструктурой и др.) и техническим семинарам.

Форум проводится при поддержке дистрибьюторов Extreme Networks компаний Марвел Дистрибуция, OCS Distribution, CompTek и RRC, на стендах которых будут развернуты демо лаборатории, дающие возможность подробно ознакомиться с продуктами Extreme Networks и задать вопросы экспертам.

Получите билет в цифровую реальность, регистрируйтесь на Extreme NOW Forum 2019.

11 апреля 2019, 09:30, Москва, ул. Покровка, 47, «Цифровое деловое пространство».

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Программа мероприятия

Организаторы и партнеры:

  • Extreme Networks, Inc. (EXTR) является одним из лидеров мировой ИТ-индустрии и предлагает своим заказчикам широкий спектр решений по построению современной информационной инфраструктуры. Компания не только поставляет свои решения в более чем 80 стран мира, но и обеспечивает первоклассное сервисное сопровождение для своих заказчиков и партнеров. Благодаря широкому продуктовому ряду, оборудование Extreme Networks может быть использовано для построения сети любого масштаба, от сети небольшого офиса до крупной корпоративной сети связи или центра обработки данных.
  • Марвел-Дистрибуция — крупнейший широкопрофильный дистрибутор в области информационных технологий на территории России и стран СНГ.
  • OCS — компания с самой широкой среди российских дистрибуторов региональной сетью офисов в 27 городах России. Партнерская база OCS Distribution также не имеет аналогов по региональному присутствию и объему — она насчитывает порядка 8000 компаний России.
  • Comptek — ведущий российский дистрибютор сетевого и телекоммуникационного оборудования лидеров мирового рынка, инновационная компания, развивающая новаторские, наукоемкие и перспективные технологии.
  • RRC — эффективная международная компания, продвигающая передовые high-techтехнологии в общество и являющаяся новатором по предложению новых сервисов и услуг.
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