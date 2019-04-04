Google запустила новые студенческие тарифы Youtube Music и Youtube Premium

Google объявила о запуске новых студенческих тарифных планов Youtube Music и Youtube Premium в России. Теперь у студентов появилось больше возможностей для прослушивания любимых треков, просмотра сериалов, фильмов и другого контента без рекламы.

Стоимость студенческой подписки на Youtube Music составляет 95 руб., а на Youtube Premium — 125 руб.

Для тех, кому музыка помогает сосредоточиться, в Youtube Music есть плейлист для концентрации. Благодаря платной подписке его можно включить в фоновом режиме. Благодаря подписке Youtube Premium видео на Youtube можно смотреть без рекламы.

Музыкальный стриминговый сервис Youtube Music и расширенная подписка Youtube Premium запустились в России в 2018 г. Сервис Youtube Music обладает всеми достоинствами Youtube: лайвы, каверы, клипы, новые релизы — все это доступно в одном сервисе. Youtube Premium — это отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в Youtube, так и в Youtube Music.