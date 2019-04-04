Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ярославской области

Tele2 начала оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ярославской области. С запуском сети компания завершила проект по «замыканию кольца» вокруг Москвы, а общее число регионов присутствия достигло 67. Своим клиентам Tele2 предлагает выгодные тарифные планы, качественный клиентский сервис и развитую сеть продаж. Оператор развернул в Ярославской области эталонную сеть, которая уже на старте охватывает почти все населенные пункты региона.

Tele2 построила новую, современную и высокопроизводительную сеть в регионе всего за один год и три месяца. Ежемесячно компания монтировала десятки технологичных и энергоэффективных базовых станций в Ярославле и области. Сегодня эталонные сети 4G/3G/2G развернуты на территории, где проживают около 97% населения. Качественные услуги связи доступны в Ярославле, во всех районных центрах и большинстве поселков и сел. Кроме того, Tele2 обеспечила покрытие вдоль федеральных и региональных трасс, а также в популярных местах отдыха: прибрежных зонах реки Волги, Рыбинского водохранилища и озер – Неро и Плещеево.

После официального запуска операций в регионе Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях региона.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «Ярославль стратегически важен для нашей компании. Запустив сеть в Ярославской и неделей ранее – в Ивановской области, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Особенность Tele2 – в стремлении предложить альтернативу существующим рыночным решениям. Наши "Другие правила" стали бенчмарком и "хорошим тоном" для отрасли – на них ориентируются другие игроки телекома. В основе этой философии лежит задача предложить уникальный продукт, который дает клиентам выбор, учитывает личные потребности и улучшает качество жизни. Ярославцы, как и наши абоненты в 66 регионах, быстро оценят качественную связь, простые и удобные тарифы без "звездочек" и скрытых условий и современный сервис Tele2».

В день запуска в регионе начали работу 34 собственных салона связи Tele2, которые расположены на центральных улицах Ярославля и в крупных районных центрах. При этом в ТЦ «Аура» компания открыла второй в России цифровой салон Tele2, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. При разработке нового формата компания использовала концепцию «трижды digital» – в обслуживании, ассортименте и коммуникациях. В продолжение идеи цифрового сервиса консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять оплату товара с помощью планшета. Тему цифрового ассортимента поддерживают интерактивные витрины салона. По мере того как посетитель знакомится со смартфонами, витрина выводит на большой дисплей характеристики гаджета и объективные отзывы о модели. Все коммуникации в салоне цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения.

Для желающих оформить SIM-карту самостоятельно оператор установил SIM-терминал в ТЦ «Шоколад». Аппарат оснащен биометрической системой распознавания лиц и позволяет обеспечить надежное хранение и использование данных.

Кроме этого, стать абонентом Tele2 можно в партнерских точках продаж: в сетях «Связного», «Евросети», «Эльдорадо», «М. Видео», отделениях «Почты России» и в магазинах региональных партнеров в городах, поселках и селах. На запуске их количество приближается к 300, а к лету достигнет 600.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2, сказал: «Следуя концепции "Другие правила", мы выполняем свое обещание и регулярно запускаем инновационные и современные сервисы. Каждый из них за короткое время завоевывает популярность у миллионов пользователей по всей стране. Как результат – сегодня мы являемся трендсеттером на телеком-рынке. Наши тарифы-конструкторы дают клиентам возможность выбрать, какой пакет услуг им действительно необходим. В честь запуска сети мы подготовили уникальное предложение для жителей Ярославской области: каждый абонент, который оставил свой голос за другие правила оператора, получит бесплатную связь до конца года на одном из тарифов линейки "Мой Tele2"».

Тарифы линейки «Мой Tele2» включают простые и удобные сервисы. Это прежде всего перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц – сервис теперь доступен и новым абонентам при переходе от другого оператора. Клиенты могут также делиться гигабайтами друг с другом, а при нулевом или отрицательном балансе – пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс». Абонентам открыт безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам и безроуминговые условия в поездках по стране. Выгодная особенность для любителей телефонных разговоров: звонки на номера Tele2 по всей России бесплатны и не уменьшают пакеты минут.

Запуск сети оператора в Ярославской области предваряла коммуникационная кампания «Выбирайте другие правила». На промоплощадках Tele2 в крупных торговых центрах и на сайте другиеправила.рф оператор призывал жителей голосовать за альтернативные возможности на телеком-рынке. Каждый, кто выбрал другие правила, получил сертификат с уникальными условиями, доступными при подключении. К запуску сети в Ярославле за Tele2 проголосовали более 30 тыс. человек. В честь начала работы оператора в регионе 5 апреля в 21:30 в центре города жители увидят салют.