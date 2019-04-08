«Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт

«Мегафон», Nexign (ранее «Петер-сервис») и Smart Engines объявили о запуске мобильного приложения «Рабочее место консультанта с планшетом» с технологией распознавания документов Smart IDReader в сети салонов «Мегафон». Приложение дает консультанту в зале возможность помочь клиенту и оперативно оформить SIM-карту с помощью планшета, аналогично тому, как это делают в зонах оформления и продаж, оснащенных стационарным оборудованием.

Работы по созданию данного приложения выполнила компания Nexign – поставщик BSS-решений для операторов связи, сотрудничающий с «Мегафоном» с 1996 г. Для ускорения процесса ввода персональных данных покупателя в приложении применяется разработанная компанией Smart Engines технология распознавания документов Smart IDReader.

Разработанное мобильное приложение интегрировано в BSS-контур «Мегафона». Для внесения данных клиента консультанту достаточно распознать с помощью камеры планшета паспортные данные клиента. Мобильное приложение вносит данные в CRM-систему автоматически, способно распознавать как паспорта граждан РФ, так и удостоверяющие документы иностранных граждан.

Процесс, как утверждает компания-разработчик, безопасен и позволяет сохранить все персональные данные в безопасности, поскольку все вычисления выполняются автономно на планшете без передачи изображений на обработку во внешние информационные системы.

«Это новый формат обслуживания клиентов в магазинах, благодаря которому сотрудники экономят время клиентов и за очень короткое время оформляют сим-карту. Использование технологии Smart IDReader позволяет нам обеспечить высокое качество обслуживания во время пиковых нагрузок», – отметил генеральный директор «Мегафон ритейл» Кирилл Шибанов.

«Подобные проекты требуют от разработчиков комплексного подхода и широких компетенций, так как подразумевают не только глубокую интеграцию мобильной и серверной платформ, но и встраивание сторонних библиотек. Важно отметить, что при взаимодействии с телеком-операторами необходимо обеспечить полное соответствие требованиям законодательства при работе с данными абонентов», – сказал Михаил Матюшин, начальник управления по реализации проектов «Мегафон» в компании Nexign.

«При развитии нашей технологии распознавания мы ставим задачу, чтобы автоматическое извлечение данных даже такого сложного с точки зрения компьютерного зрения документа как паспорт РФ в видеопотоке занимало менее одной секунды. За это время наши алгоритмы должны успешно обработать несколько кадров и показать пользователю успешный результат распознавания», – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.