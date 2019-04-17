Everland и «Билайн» запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland объявили о старте разработки платформенного решения для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России. Глобальная цель проекта – ликвидировать неравенство, связанное с недостаточной доступностью рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В России живет порядка 12 млн человек с инвалидностью и только 16% из них работает. Помимо недостаточно развитой инфраструктуры, зачастую это связано с тем, что люди, имея профильное образование, не имеют опыта работы, сомневаются в себе и не решаются сделать первый шаг. Платформа нацелена на комплексное решение сложностей трудоустройства этой категории специалистов. В основе проекта – опыт Everland, который показал, что при поддержке, оказываемой системно, человек с любым видом ограничений по здоровью может быть профессионалом и конкурировать на открытом рынке труда.

Проект нацелен на построение онлайн-системы по получению практических навыков востребованных профессий в области права и цифровых технологий: дизайн, веб-разработка, интернет-маркетинг, контент (тексты, фото, видео). Для работы с платформой соискателю необходимо иметь высшее или среднее специальное образование, при этом характер заболевания и место проживания не имеют значения.

Платформа позволяет повысить профессиональный уровень людей с инвалидностью через адаптированные образовательные курсы, получить помощь наставников-профессионалов, а также пополнить портфолио примерами реально выполненных заданий частных лиц и компаний-партнеров. Предполагается, что данное портфолио, а также полученные рекомендации, станут серьезным конкурентным преимуществом соискателя с инвалидностью как при желании работать удаленно над разовыми проектами, так и при устройстве на работу на постоянной основе.

Отличием проекта от других образовательных онлайн-платформ станет принцип «быстрых выгод»: в процессе обучения сотрудник даже с базовыми навыками может выполнять небольшие задачи и сразу получать оплату за выполненную работу, что позволяет значительно повысить заинтересованность в дальнейшем практическом применении полученных знаний и навыков. В перспективе на платформе планируется агрегировать существующие на рынке вакансии и портфолио специалистов с инвалидностью.

За первые 12 месяцев работы проекта планируется привлечь на платформу более 1,5 тыс. участников с разными видами инвалидности из разных регионов России и стран СНГ.

Платформа планируется к запуску в 3 декабря 2019 г. во Всемирный День инвалида.

Евгения Чистова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности «Вымпелкома», сказала: «Часто работодатели готовы взять к себе сотрудника с инвалидностью, но у него мало опыта в сравнении с другими кандидатами. Иногда проблема связана с неадаптированностью инфраструктуры – офисов, транспорта, общественных помещений. Иногда – со спецификой заболевания: человек не может работать полный день в офисе, но может работать из дома, в том числе неполный рабочий день, при этом эффективно выполняя нужный объем. Платформа даст возможность работать удаленно – самостоятельно или в команде с другими специалистами, что позволит достичь значимого прогресса в решении этой важной проблемы в масштабах всей страны».

Игорь Новиков, сооснователь Everland, директор АНО «Пространство равных возможностей», отметил: «Только в 2019 г. из вузов и ссузов будет выпущено более 8,5 тыс. людей с разными видами инвалидности. Большая часть из них не сможет найти работу по специальности – люди с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. С большой опаской работодатели также относятся к людям с психиатрическими диагнозами, РАС и другим. Среди моих студентов-юристов с инвалидностью были ребята – лучшие на курсе, но после выпуска рынок им предлагал только низкопрофильную работу».

Александра Кожевникова, контент-специалист Everland, передвигается на инвалидной коляске, сказала: «Когда человек с инвалидностью видит успешного специалиста без инвалидности, он очень скептично подходит к его опыту. И скептицизм, наверное, понятен. Возникает обида, если работодатель говорит: да, конечно, у тебя есть диплом, ты умеешь писать рассказы, но для позиции журналиста, smm- или контент-специалиста у тебя недостаточно знаний, мы не можем предложить больше, чем стажировку и обучение. Проект столкнулся с этим при общении со стажерами: 90% соискателей с инвалидностью считают это дискриминацией. И это замкнутый круг. Но когда о требованиях к профессии, сложностях в адаптационном периоде на новом месте, основных ошибках, восприятии критики говорит профи с инвалидностью, такой же как ты сам, вопрос о дискриминации, предвзятости, снимается сам собой. И еще мы хотим показать, что работа – это совсем другой социальный статус, повышение материального состояния, путешествия, общение. Мы надеемся, что семья, учителя, преподаватели смогут также иначе посмотреть на жизнь человека с инвалидностью – интернет открывает много новых профессий и возможностей».