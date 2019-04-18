Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz

Koluman Holding, дилер Mercedes-Benz и один из ведущих турецких производителей строительной, аэродромной, военной и грузовой техники, внедрил программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server на смену аппаратному MCU-серверу Polycom. Решение Trueconf объединило более 700 сотрудников, а также обеспечило интеграцию ВКС-системы с текущей SIP/H.323 инфраструктурой компании.

Koluman Holding, торговый представитель Mercedes-Benz в Турции, а также производитель строительной техники, грузовиков и полуприцепов, имеет обширную сеть филиалов по всей стране, и видеоконференцсвязь является для компании незаменимым инструментом для общения и совместной работы.

В течение нескольких лет компания использовала аппаратный ВКС-сервер Polycom RMX, и SIP/H.323 терминалы для связи с коллегами из удаленных подразделений, клиентами и бизнес-партнерами. Однако, частые сбои в работе и сложность обслуживания такой ВКС-сети, а также низкая масштабируемость MCU-сервера вынудили Koluman Holding отказаться от существующей ВКС-инфраструктуры в пользу более современного решения. Поиск подходящей системы видеосвязи затруднялся важным условием — необходимостью интеграции с SIP и H.323-терминалами, которые компания планировала и дальше использовать в переговорных комнатах. Trueconf Server, оснащенный встроенным мультиплатформенным шлюзом, полностью соответствовал главному требованию заказчика.

Другим важным фактором при выборе Trueconf Server стала простота администрирования — ИТ-инженерам Koluman потребовалось не более 20 минут, чтобы развернуть и настроить сервер и подключить все необходимое оборудование. Теперь вся корпоративная информация хранится на серверах компании, а у администраторов появился полный контроль над конфиденциальными данными компании.

Кроссплатформенные клиентские приложения Trueconf обеспечили сотрудникам Koluman возможность подключаться к видеоконференциям со своих ноутбуков, планшетов и мобильных устройств, а инструменты для совместной работы позволяют делиться контентом, показывать презентации, обмениваться сообщениями в чате и записывать сеансы видеосвязи.

ВКС-система Trueconf успешно заменила аппаратный MCU-сервер, обеспечив видеосвязь между филиалами компании. В будущем компания Koluman Holding планирует масштабировать ВКС-сеть на большее количество конференц-залов и проводить вебинары совместно с партнерами.

«Мы выбрали Trueconf благодаря легкой интеграции с SIP/H.323 терминалами, удобному интерфейсу, гибкой политике лицензирования и широкому выбору инструментов для совместной работы, – сказал Гекан Тюркмен, инженер ИТ-систем Koluman Holding. – Кроме того хотелось бы отметить качество технической поддержки - специалисты Trueconf всегда были готовы оказать помощь в кратчайшие сроки».

«Trueconf Server — полноценная корпоративная система коммуникаций, которая в то же время чрезвычайно проста в развертывании и обслуживании, – отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Наши решения легко интегрируются со сторонними ВКС-системами и традиционными аппаратными терминалами, а также оснащены всеми необходимыми инструментами для совместной работы».