Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM

Оператор мобильной связи Easy4 подписал контракт с международным холдингом Giesecke+Devrient на поставку и инсталляцию платформы по управлению SIM-картами. Новое решение дает возможность подключать различные М2М-устройства (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие), поддерживающие технологию eSIM.

Решение Giesecke+Devrient позволяет мобильной платформе Easy4 решать множество задач по управлению SIM-картами и различными подписками на мобильных устройствах, контролировать поведение умных устройств в международном роуминге, а также предоставлять персонализированные услуги своим абонентам на базе их поведенческих профилей.

Кроме того, новое решение значительно расширяет возможности безроуминговой платформы Easy4 по созданию новых продуктов и сервисов, а также управлению устройствами на единой сервисной платформе. В частности, новая технология дает возможность подключать различные М2М-устройства, поддерживающие технологию eSIM, к платформе Easy4 в режиме Plug & Play, не проводя их дополнительную настройку в ручном режиме. Все необходимые настройки и установка соответствующей подписки на устройства будут происходить автоматически по воздуху (OTA — over-the-air). Владельцы ряда последних моделей смартфонов, которые уже поддерживают технологию eSIM, смогут воспользоваться этой технологией в России и за рубежом.

Функциональность новой платформы позволит создавать разнообразные услуги и сервисы для клиентов Easy4 по принципу marketplace: поставщики M2M-устройств со встроенной eSIM, подключаясь к мобильной платформе Easy4, смогут предоставлять сервисы для своих клиентов. Для обычных пользователей процедура регистрации и подключения устройств, например, умных часов, может происходить следующим образом: потребитель выбирает соответствующий тариф для нового устройства, затем регистрируется на сайте Easy4 и проходит процедуру идентификации личности. После этого ему необходимо через мобильное приложение оператора отсканировать QR-код, указанный на ваучере с тарифом, и уже через несколько секунд подписка для умных часов будет загружена и активирована без необходимости посещения офиса продаж оператора.

В данный момент оператор Easy4 завершает прохождение сертификации собственного узла связи в международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA, что позволит ему управлять любыми устройствами, использующими eSIM-технологии, а также предоставлять услуги по управлению eSIM другим операторам связи.

Руководитель проекта Easy4 Сергей Малышкин сказал: «Новейшие технологии, используемые в платформе, позволят в считанные секунды осуществлять управление как отдельными абонентами, так и их группами, M2M/IoT-устройствами, а также интегрировать банковские услуги с мобильной связью».

Старший вице-президент, глава по региону EMEA группы компаний Giesecke+Devrient Карстен Венгель отметил: «В условиях стремительного увеличения объемов передаваемых данных между людьми и умными вещами новые технологии, совместно внедряемые нашими компаниями на рынок, позволят на новом уровне реализовать повышенные требования к надежности и безопасности».