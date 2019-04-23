«Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье

«Эр-телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») в рамках развития стратегии «Безопасный регион» завершил проект по установке камер видеонаблюдения на социальных объектах в Подмосковье. Около 2,5 тыс. камер установлено в больницах, поликлиниках, а также лицеях и вузах в Одинцово, Химках, Балашихе, Наро-Фоминске, Солнечногорске.

Обстановку на соцобъектах контролируют камеры четырех типов: камера подъездного видеонаблюдения (ПВН); камера, предназначенная для распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей; MMС-камера, позволяющая отслеживать места массового скопления людей; внутренние камеры, дающие возможность наблюдать за ситуацией, происходящей в помещении.

«Развитие информационных технологий позволило качественно изменить подход к видеонаблюдению, сделать его умным в буквальном смысле этого слова: современные камеры умеют не просто снимать, они распознают лица, считывают номера автомобилей и многое другое. Наши камеры передают поток видео для дальнейшей обработки и анализа, создавая безопасную среду в городе, особенно это касается малозащищенных социальных объектов», – сказал директор Московского филиала «Эр-телеком холдинга» Александр Кимак.

Отснятые видеокамерами материалы, а также видеоналитика хранятся на серверах, распределенных по Московской области, в течение 30 календарных дней. К данным серверов есть доступ у сотрудников федеральных органов государственной власти и руководства Московской области, которые имеют право затребовать запись только в случае возникновения какого-либо происшествия.