Orange Business Services открывает лабораторию для разработки новых HR-решений

Orange Business Services представила новую лабораторию HR-инноваций. Лаборатория нацелена на сотрудничество с клиентами в сфере совместного создания инноваций с использованием технологий и кадрового потенциала для решения специфических бизнес-задач.

Задача экспериментального аналитического центра заключается в объединении всей многообразной экосистемы рынка HR: от крупных корпораций до малого бизнеса, самозанятых специалистов, стартапов и собственно сотрудников компаний. Цель лаборатории — прогнозировать то, как технологические инновации, такие как 5G, искусственный интеллект, анализ данных и другие технологии, преобразуют кадровую отрасль, изменят понятие о необходимых инструментах и навыках, повлияют на методы работы, опыт и культуру сотрудников.

Лаборатория будет работать в характерной для стартапов атмосфере, применяя творческий и гибкий предпринимательский подход. Также в ее задачи будет входить оценка воздействия технологий на бизнес и поиск совместных инновационных проектов и экспериментальных инициатив, на которых следует сосредоточить особое внимание. Результаты исследований и обзоров, проводимых специалистами лаборатории, будут публиковаться в открытом доступе.

К обсуждению тенденций в таких вопросах, как будущее сферы труда, культура инноваций, привлекательность работодателей, управление навыками, обучение бизнесу и опыт сотрудников и роль общества в деятельности компании, будет приглашен широкий круг заинтересованных сторон, включая ученых, социологов, экспертов и исследователей из Orange Labs.

«Запуск этой лаборатории лежит в русле нашей стратегии поддержки как деятельности и рабочей среды наших собственных сотрудников, так и поддержки, которую мы оказываем нашим клиентам, помогая им добиться успеха в задачах цифровой трансформации, — сказал Мехтильд Уолзер Эртель (Mechtild Walser Ertel), исполнительный вице-президент по персоналу Orange Business Services. — Помимо всего прочего, эта лаборатория открывает для специалистов по персоналу прекрасную возможность обмениваться мнениями и заглянуть в будущее, вместе с тем, неизменно сохраняя человеческий аспект в центре внимания при принятии решений, что особенно важно в условиях постоянно растущего темпа развития технологий. Открытость, обмен информацией между сотрудниками, поддержка цифровой трансформации, проектирование организаций будущего и перспективное планирование — все это ставит перед нами сложнейшие задачи в сфере управления кадровыми ресурсами».