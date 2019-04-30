Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП

Минпромторг России присвоил статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) изделию IP-АТС «Александрит», а также подтвердил статус ТОРП изделия «Межсетевой экран «Кронос инспектор» с модулем глубокого анализа пакетов» НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Благодаря этому решения могут участвовать в проектах ведомственных структур, государственных организаций или компаний с государственным участием, где повышены требования к телекоммуникационному оборудованию.

Отечественное решение IP-АТС «Александрит» предоставляет организацию услуг телефонной связи и видео вызовов на базе технологии пакетной коммутации для коммерческих предприятий, органов государственной власти и силовых ведомств. Станция управляется через веб-интерфейс и поддерживает 30 настраиваемых функций, таких как переадресация, запись разговоров и прочее. IP-АТС «Александрит» обеспечивает интеллектуальную маршрутизацию соединений на основании определяемых условий и совместимость со всеми видами абонентских терминалов – аналоговыми, цифровыми и IP-телефонами. Отсутствие незадекларированных возможностей и высокая защищенность АТС от несанкционированного съема данных подтверждены сертификатом Минобороны России.

Также для защиты ведомственных и корпоративных сетей связи от внешних сетевых угроз и вторжений концерн «Автоматика» предлагает семейство межсетевых экранов следующего поколения «Кронос инспектор» с подтвержденным статусом ТОРП. «Кронос инспектор» осуществляет защиту сегментов сети или отдельных хостов путем традиционной пакетной фильтрации всего проходящего через него сетевого трафика на основе заданных администратором правил. Система глубокого анализа пакетов позволяет классифицировать те приложения и протоколы, которые не может распознать традиционный межсетевой экран. Решение анализирует как содержимое пакетов, так и косвенные признаки, присущие определенным сетевым программам и протоколам. Разработка и производство межсетевых экранов осуществляется предприятиями НИИ «Масштаб» и НПП «Сигнал», входящими в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

«Разработки концерна "Автоматика" являются комплексными импортозамещающими решениями, которые полностью соответствуют требованиям заказчиков и имеют все необходимые лицензии и сертификаты. Наше оборудование рассчитано на корпоративного пользователя, оно может использоваться как государственными, так и коммерческими структурами в открытых и закрытых сегментах связи. Концерн предоставляет решения, соответствующие мировым технологическим трендам, а также «сквозным технологиям» цифровой экономики, которые определены в основных стратегических документах Российской Федерации», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.