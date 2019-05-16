82% россиян готовы консультироваться с врачом дистанционно

Компания Royal Philips опубликовала результаты и выводы третьей части международного исследования «Индекс здоровья будущего», посвященные роли телемедицинских услуг в развитии системы здравоохранения.

Телемедицина – направление современной медицины, которое подразумевает использование интегрированных цифровых и телекоммуникационных технологий, электронной информации с целью удаленного взаимодействия «врач-врач» и «врач-пациент» в сфере здравоохранения, медицинского образования, медицинских услуг. Их применение способствует повышению доступа к высокотехнологичной медицинской помощи, улучшению результатов лечения и качества обслуживания, сокращению затрат, а также созданию комфортных условий для работы персонала клиники.

Медицинское сообщество осознает необходимость повсеместного внедрения интегрированных цифровых технологий. Сегодня 56% специалистов здравоохранения используют интегрированные цифровые технологии для диагностики, 46% – для выбора тактики лечения.

82% населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Обсуждение результатов медицинских осмотров (46%) и получение общих рекомендаций по здоровью (44%) были наиболее часто упоминаемыми ситуациями, в которых россияне были бы готовы воспользоваться удаленной консультацией.

60% россиян испытывали потребность в уходе на дому сами или для тех, о ком они заботятся. 80% респондентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг.

По данным исследования, представители населения согласны с тем, что у них есть доступ к медикаментам и лечению для того, чтобы предотвратить заболевание (61%), медицинским обследованиям для постановки диагноза (59%) или информации/ресурсам, необходимым для соблюдения здорового образа жизни (56%). При этом только 42% респондентов считают, что им доступно лечение, необходимое для любых текущих или будущих заболеваний. В этом случае удаленная консультация с врачом может помочь населению России.

Согласно «Индексу здоровья будущего», 50% специалистов российского здравоохранения отмечают, что стоимость услуги является основным препятствием для развития проектов в области телемедицины, далее по частоте упоминания среди барьеров следуют качество коммуникационного оборудования и технологий (45%), обучение (42%) и бюрократизация в системе здравоохранения (35%).

«Человеческий фактор» препятствует использованию телемедицинских услуг, поскольку лишь малая доля респондентов полагает, что сегодня врачи-роботы (7%) или применение голографических технологий для удаленных консультаций на дому (9%) могут оказать наибольшее влияние на улучшение качества медицинской помощи, если бы они были доступны. Это говорит о том, что хотя россияне готовы пользоваться инновационными решениями в сфере здравоохранения, они ценят живое и очное общение с врачом.

Еще одним препятствием является нежелание людей делиться конфиденциальной информацией. Так, исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что население России в целом не склонно доверять свои персональные данные индустрии здравоохранения (только 20% доверяют свои личные данные медицинским организациям больше, чем остальным). Для сравнения, доля респондентов, которые готовы доверять персональную информацию банковскому сектору, составила 39%.

В исследовании освещаются вдохновляющие успехи в области телемедицины, включая внедрение этой технологии в работу отделений интенсивной терапии. С ее помощью врачи могут получить возможность выявить побочные эффекты от лечения заранее за счет дистанционного мониторинга 24/7. Также помогают консультации клинических экспертов, которые находятся в разных местах и часовых поясах. Тем не менее, результаты исследования показывают, что возможности телемедицины пока что недостаточно используются во всем мире. Это отмечают и представители сообщества рентгенологов в странах-участницах исследования, где только 39% опрошенных заявили, что применяют интегрированные цифровые технологии в своей практике.