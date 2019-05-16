Orange объявила о приобретении голландского провайдера услуг в сфере ИБ

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил соглашение с Investcorp о приобретении 100% компании Securelink при оценке ее стоимости в 515 млн евро.

Компания Securelink, базирующаяся в Нидерландах, — один из крупнейших в Европе независимых провайдеров услуг в сфере кибербезопасности с представительствами в Швеции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Дании и Норвегии. Компания была основана в 2003 г. и предоставляет полный спектр услуг для своих клиентов: специализированные консультации по вопросам безопасности, техническое обслуживание и круглосуточную службу поддержки, а также расширенные возможности управляемого обнаружения и реагирования (MDR). Securelink также является одним из крупнейших реселлеров программных и аппаратных решений в области безопасности, получив более 1 тыс. аккредитаций на продажу и техническое обслуживание от известнейших поставщиков отрасли. В 14 отделениях компании работает свыше 660 сотрудников. По итогам 2018 г. Securelink обслужила более 2,1 тыс. клиентов из различных отраслей и зафиксировала выручку по МСФО в размере 248 млн евро.

Европейский рынок кибербезопасности быстро растет, и группа Orange (представлена подразделением Orange Cyberdefense) является одним из ведущих игроков во Франции (доход за 2018 г. составляет 303 млн евро, что на 12% больше, чем в 2017 г.). Наряду с приобретением Securedata в январе 2019 г., данную сделку в Orange считают серьезным шагом в реализации стратегии по выходу на позиции глобального европейского лидера в области кибербезопасности.

Руководство Securelink присоединится к глобальной команде Orange и примет участие в выстраивании операционной модели новой интегрированной структуры.

Сделка подлежит закрытию в соответствии с обычными условиями и, как ожидается, будет завершена в конце II или в III квартале 2019 г.

«Задачи кибербезопасности становятся все более приоритетными для компаний любого размера, и мы считаем, что двумя важнейшими факторами их успешного решения являются тесное сотрудничество с поставщиком услуг безопасности и его масштаб. Масштаб важен, поскольку современные угрозы — глобальные, сложные и требуют наличия у поставщика соответствующих возможностей. А тесное взаимодействие важно, потому что в глобальном ИТ-мире необходимо заручиться надежным локальным партнером для защиты стратегических активов. С приобретением Securedata и Securelink группа Orange получает самые широкие возможности по прогнозированию и отражению атак, а также опыт и экспертизу локальных команд защиты на всех ключевых европейских рынках. Все это обеспечивает компании уникальную экспертизу в сфере безопасности, — сказал Юг Фулон (Hugues Foulon), исполнительный директор Orange по кибербезопасности. – Я с нетерпением жду, когда мы с Мишелем [Мишель Ван ден Берге (Van Den Berghe), генеральный директор Orange Cyberdefense], Томасом Феттеном и другими коллегами построим нашу объединенную команду».

Томас Феттен (Thomas Fetten), генеральный директор Securelink, сказал: «На нас произвели большое впечатление амбиции и успешное развитие Orange Cyberdefense за последние несколько лет. Мы очень рады совместно работать над созданием европейского лидера в области кибербезопасности. Orange Cyberdefense, Securedata и Securelink прекрасно дополняют друг друга и разделяют общие взгляды на отрасль. Объединенная компания будет совершенно уникальной и сможет предложить лучшие возможности для удовлетворения потребностей наших клиентов, партнеров и сотрудников».