Yota перешла на Microsoft Dynamics 365

Оператор связи Yota при поддержке GMCS перевел систему обслуживания на Microsoft Dynamics 365.

На последнюю версию платформы перенесены ключевые процессы обслуживания: b2c- и b2b-продажи, управление продуктами, маркетингом, а также функциональность работы виртуального оператора.

Для операторов колл-центра Yota, многие из которых работают удаленно, ключевым интерфейсом является единое окно клиента (ЕОК). ЕОК является разработкой компании GMCS на базе Microsoft Dynamics. Решение консолидирует данные сервисных, биллинговых, ГИС и прочих систем оператора, интегрировано с IP-телефонией, сайтом, чатами и другими каналами коммуникаций.

«Мы в Yota используем передовые технологии для повышения бизнес-показателей и качества работы с клиентами. Например, недавно начали использовать компьютерное зрение для оценки качества работы сотрудников в точках продаж. Перевод системы обслуживания на новую платформу реализован с целью выравнивания ИТ-ландшафта, снижения рисков, но главное – мы хотели получить доступ к преимуществам, которые дает Microsoft Dynamics 365», – сказал Константин Горелик, ИТ-директор компании Yota.

GMCS сотрудничает с Yota на протяжении более чем семи лет. Изначально система клиентского обслуживания была развернута на базе Microsoft Dynamics CRM 2011 и введена в эксплуатацию в конце 2012 г.

«Переход на последнюю версию платформы выполнен в сжатых условиях, в том числе связанных с предновогодним мораторием на обновления (специфика телекоммуникационной компании) – на переход Yota выделила два месяца и пару недель на стабилизацию системы. Накопленный за несколько лет развития системы код был оптимизирован, что очень важно для проекта, в котором происходило развитие от релиза к релизу», – отметила Аурика Савчук, директор департамента решений управления взаимодействием компании GMCS.