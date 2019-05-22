«Ростелеком» и VNPT будут совместно развивать проекты ИБ, электронного правительства и умных городов для рынка Вьетнама

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг и услуг в области информационных технологий Вьетнама Vietnam Posts and Telecommunications Group (или VNPT) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в области инфокоммуникационных технологий.

Меморандум подписали президент и генеральный директор VNPT Фам Дук Лонг (Phạm Đức Long, President & CEO) и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. На подписании присутствовали Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (Nguyễn Xuân Phúc) и Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Подписанный документ определяет общие подходы совместной деятельности по оказанию услуг и продвижению решений «Ростелекома» на рынке Вьетнама. В соответствии с текстом меморандума основными направлениями сотрудничества являются информационная безопасность, электронное правительство и умные города.

По условиям меморандума компания VNPT берет на себя взаимодействие с клиентами, координацию предпродажных процессов, а также содействие «Ростелекому» при внедрении технических решений и т.д.

«Ростелеком» будет оказывать техническую поддержку, участвовать в предпродажных процессах и осуществлять внедрение клиентских решений, а также выполнять совместно со специалистами VNPT НИОКР в области новых технологий, включая технологии кибербезопасности, облачных вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, дополненной реальности и виртуальной реальности.

«Как ведущий провайдер телекоммуникационных и ИТ-услуг во Вьетнаме, VNPT реализует стратегию цифровой трансформации с целью стать ведущим провайдером цифровых услуг в регионе. VNPT осуществляет ряд проектов цифровой трансформации для правительства и предприятий Вьетнама, в том числе проекты электронного правительства. Сотрудничество с «Ростелекомом» – надёжным партнёром Российского государства и бизнеса, c прочными позициями в области электронного правительства, облачных вычислений, электронного здравоохранения и образования, кибербезопасности – поможет VNPT в успешной реализации во Вьетнаме цифровых проектов и проектов электронного правительства группы VPTN, содействуя решению важной задачи цифровой трансформации Вьетнама в направлении цифрового правительства, цифровой экономики и общества», – сказал президент и генеральный директор VNPT Фам Дук Лонг.

«Наше деловое сотрудничество с VNPT на инновационных высокотехнологических площадках развивается уже второй год, – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Подписанный меморандум стал очевидным подтверждением заинтересованности наших компаний в дальнейшем расширении сотрудничества, определив ближайшие конкретные шаги в области электронных государственных услуг, облачной обработки данных и вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, а также жилищно-коммунальных услуг».