Ростех представил на технологии для развития сетей 5G

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех в рамках IV конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представил комплексное решение, компоненты которого являются заделом для будущего создания сетей 5G.

В составе кооперации научно-исследовательских коллективов концерна, предприятий радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех и технологических партнеров были разработаны лабораторные сегменты сети, реализующие технологию сетей 5G, которые планируются к пилотной эксплуатации в опытных зонах уже летом 2019 г.

В данный момент предложения концерна обсуждаются с представителями промышленности, профильными ФОИВами и операторами связи для разработки комплексного промышленного решения, которое позволило бы создать к 2021 г. сеть национального уровня, обеспечивающую не только требуемый уровень сервиса для конечных пользователей, но и необходимый уровень доверия с точки зрения государственной безопасности.

Особенностью решения, представленного концерном, является преимущественное применение российских разработок. Разработки полностью соответствуют требованиям получения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и российского программного обеспечения и сейчас проходят процесс регистрации в реестрах.

Дальнейшее развитие продуктов в научной и производственной кооперации предприятий РЭК позволит сформировать доверенную инфраструктуру, которая может являться базисом для реализации национальной программы «Цифровая экономика».

«Создание общероссийской инфраструктуры 5G является задачей национального масштаба. Именно сети 5G станут базовой инфраструктурой для реализации программы «Цифровая экономика», в частности для широкого развития интернета вещей. Это диктует повышенные требования к безопасности оборудования и программного обеспечения в данной сфере. Компетенции Ростеха позволяют в сжатые сроки создать доверенное оборудование для построения сетей связи нового поколения. В настоящий момент промышленность и государство обсуждают комплекс взаимоувязанных мер, создающих условия для широкого внедрения российских разработок», – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Минпромторг совместно с Госкорпорацией Ростех и концерном «Автоматика» дал предложения по разработке комплекса взаимоувязанных мер, обеспечивающих внедрение перспективных отечественных решений для сетей связи 5G/IMT-2020. Такая концепция предполагает, в том числе проведение мероприятий по укреплению международного партнерства и коопераций за счет локализации зарубежных технологий на производственных мощностях российских предприятий в соответствии с требованиями регулятора. На данный момент проект концепции находится на обсуждении с операторами связи и заинтересованными организациями», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.