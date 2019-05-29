МТС и «МТС банк» представили банковскую карту с кэшбеком до 25%

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «МТС банк», объявили о запуске виртуальной и пластиковой банковской карты MTS Cashback с кэшбеком до 25%, который можно потратить на услуги связи МТС и покупку товаров в салонах МТС.

Использование универсальной карты MTS Cashback платежной системы Mastercard позволяет вернуть часть трат по программе лояльности МТС Cashback в размере до 10 тыс. руб. в месяц при покупках за счет собственных и кредитных средств. Держатель карты может получить до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback, 5% кэшбэка при оплате картой в супермаркетах, АЗС и кино, и 1% – в остальных категориях.

Начисленный кэшбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС.

Клиент может выбрать карту MTS Cashback с кредитным лимитом до 299 999 руб. или без него. Карта доступна как в виртуальном формате, так и на пластиковом носителе.

Виртуальная карта MTS Cashback предлагается абонентам МТС только при наличии персонального предложения от «МТС банка» и предназначена для покупок в интернете, в розничных точках продаж со смартфонов при помощи сервисов бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, а также для получения наличных и осуществления безналичных переводов.

Для оформления виртуальной карты абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – карта с возможностью получения кредитного лимита доступна в мобильном приложении «МТС деньги». В ближайшее время состоится запуск карты в приложении «Мой МТС». Активация карты, по заверению МТС, занимает не более двух минут – клиенту достаточно выбрать баннер в приложениях и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом SMS-кода.

Универсальная карта MTS Cashback на пластиковом носителе будет доступна для всех физических лиц в салонах МТС по всей России с июня 2019 г. Владелец карты, который не является абонентом МТС, сможет тратить накопленный кэшбек на оплату товаров в салонах МТС и для пополнения баланса номера МТС своих близких и друзей.

Заявленные преимущества карты MTS Cashback: бесплатное обслуживание; бесплатное снятие собственных средств в банкоматах с функцией NFC любых банков по всему миру; фиксированная комиссия при переводах на карты других банков вне зависимости от суммы операции – 15 руб.; процентная ставка − от 11,9%; льготный период кредитования без уплаты процентов по кредиту − до 111 дней.