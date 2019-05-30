«Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON

Телеком-оператор «Дом.ru» сообщил о планах по увеличению объемов строительства сети по технологии GPON. К концу 2019 г. количество домохозяйств, подключенных к высокоскоростному интернету «Дом.ru», возрастет до 35 тыс. У жителей частного сектора и коттеджных поселков в 15 городах России появится возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ, домашний телефон, а также организовать Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение в своем доме.

Самые масштабные планируется реализовать в Волгограде (13,5 тыс. домов), Ростове-на-Дону (4,3 тыс.), Туле (5 тыс.), Липецке (3 тыс.), а также Курске, Кургане и Иркутске (в каждом более 1 тыс. домов).

Строить сеть по технологии GPON компания начала в 2018 г. Благодаря этому абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове уже получили комплекс телекоммуникационных услуг. При организации такой сети оптический кабель прокладывается сразу в дом к абоненту. Работоспособность сети круглосуточно анализируется из единого центра мониторинга. Передача сигнала от узла связи оператора осуществляется с помощью пассивной (не требующей электропитания) сети, что делает ее менее зависимой от перепадов или отключения электроэнергии и упрощает обслуживание. Клиент получает выделенную линию связи, пропускная способность которой может удовлетворить любые потребности клиента. Оптоволоконный кабель отличается повышенной надежностью, не производит никакого излучения и безопасен для человека.

Частный сектор активно строится, а летом все больше людей предпочитают жить за городом, поэтому это направление – одно из значимых. Преимущество технологии в том, что проводной интернет обеспечивает высокую скорость, стабильное соединение и не имеет ограничений по объему потребляемого трафика, а также позволяет подключать сразу комплекс услуг, в которых нуждается современная семья.

Согласно инвестиционной программе, принятой в «Дом.ru», до 2025 г. интернетом и другими телекоммуникационными услугами по технологии GPON будет обеспечено более 150 тыс. домохозяйств.