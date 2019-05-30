«Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, объявил о назначении Никиты Орлова на должность финансового директора компании.

В новой должности Орлов будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью «Мегафона», а также за формирование и реализацию финансовой стратегии компании. После соответствующих утверждений Орлов войдет в состав правления «Мегафона».

Никита Орлов окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1994 г. и имеет многолетний опыт работы в финансовой и банковской сфере – занимал различные должности в ABN AMRO Bank, Citibank, Credit Lyonnais и ABB Project Finance, «Лукойле». В 2008-2009 гг. являлся главой казначейства в СУЭК, с 2009 г. – директор казначейства «Росатома», с 2012 г. – финансовый директор «Атомредметзолота», с 2013 по 2019 гг. занимал пост директора департамента казначейства «Норильского никеля».

«Мы рады приветствовать Никиту в "Мегафоне". В рамках последовательной реализации цифровой стратегии "Мегафона" перед нами стоят масштабные новые задачи, и усиление финансового блока компании, без сомнения, является основой для дальнейших успешных шагов в этом направлении. Уверен, что опыт и накопленные компетенции Никиты помогут добиваться поставленных целей с наилучшей финансовой эффективностью для бизнеса компании и наших клиентов», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

«Я рад возможности присоединиться к "Мегафону" – к компании с безукоризненным брендом, колоссальными цифровыми компетенциями, ставящей перед собой амбициозные долгосрочные цели. Главная задача – стать еще более эффективными, продолжить осуществлять грамотные инвестиции, сократить издержки и обеспечить уверенное развитие бизнеса "Мегафона" в качестве главного оператора цифровых возможностей в России», - отметил Никита Орлов, финансовый директор «Мегафона».