МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области

МТС объявила о запуске первой в Тамбовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Сеть способна обеспечить быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволяет существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей для компаний.

Цифровые технологии сегодня активно применяются в области государственного и муниципального управления, производства и транспорта. Интернет вещей помогает эффективно использовать различные системы, получать и анализировать данные в режиме онлайн. К примеру, датчики могут измерять плодородность почвы, уровень влажности и света — с их помощью можно избежать дополнительных расходов, повысить качество продукции.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети. Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства практически автономны: они способны работать даже в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Сеть NB-IoT поддерживается на территории практически всей Тамбовской области большинством базовых станций МТС стандарта LTE, в том числе в городах: Тамбов, Моршанск, Мичуринск, Котовск и других населенных пунктах.

Кроме того, с мая по декабрь 2019 года предприниматели Тамбовской области, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру или в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.

«Перед бизнесом как никогда остро стоит задача оптимизации производственных процессов. В первую очередь – предприятий сельского хозяйства, обрабатывающей и добывающая промышленности. Использование интернета вещей в этих условиях становится одним из наиболее эффективных способов уменьшения затрат на персонал, обслуживание и замену оборудования. Технология NB-IoT помогает обеспечить быструю и экономически эффективную работу предприятия, позволяя при этом минимизировать издержки на внедрение интернета вещей в производство», – отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.