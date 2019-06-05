«Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу МТС, Ericsson, поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий, и группа «Сибур», российская нефтехимическая компания, объявили об успешном завершении тестирования корпоративной сети передачи данных и конвергентных сервисов на базе концепции Private LTE. По данным компаний, это первая в России и одна из первых в мире сеть Private LTE для сбора, обработки данных и автоматизации производства.

Во время пилотных испытаний к мобильной сети широкополосной передачи данных были подключены Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод (Ханты-Мансийский автономный округ) и «Томскнефтехим» (Томская область) группы «Сибур». Сейчас после завершения тестов сеть Private LTE полностью готова к запуску в коммерческую эксплуатацию.

Сети Private LTE обеспечивают возможность внедрения широкого спектра сервисов на социально значимых и промышленных объектах с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Частная сеть на основе технологии LTE гарантирует целостность, помехозащищенность и безопасность передачи данных от IoT-датчиков, M2M-приложений или других элементов инфраструктуры предприятия, позволяет объединить элементы экосистемы в единый закрытый контур компании. Трафик в корпоративной сети полностью защищен от влияния коммерческих сетей, возможна полная интеграция с ранее установленными элементами ИТ-инфраструктуры.

В рамках проекта «Сибур» и «Энвижн груп» развернули на базе технологий Ericsson систему MC-PTT (Mission Critical Push To Talk) для мгновенной коммуникации в экстренных случаях, автоматизации бизнес-задач, управления внешними устройствами и политикой предоставления доступа к различным ресурсам предприятия.

«Все решения Ericsson соответствуют ведущим мировым стандартам и прошли испытания в разных странах мира. "Сибур" играет важную роль в российской экономике, и мы рады предложить свой глобальный опыт и экспертизу для автоматизации российской промышленности в соответствии с задачами национальной программы “Цифровая экономика”. В рамках этого проекта Ericsson передает технологическую экспертизу российскому системному интегратору "Энвижн груп". Важно, что технологии LTE универсальны и могут применяться для любых имеющихся бизнес-приложений и процессов, а впоследствии корпоративная LTE-сеть может быть легко обновлена до стандарта 5G», – сказал президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Цифровая трансформация в "Сибуре" развивается по нескольким направлениям, включая аналитику для прогнозного обслуживания оборудования и решения бизнес-задач, внедрение мобильных приложений, новых программно-аппаратных решений индустриального интернета вещей, дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR), а также роботизацию предприятий. Среди всех технологий LTE имеет огромные технические преимущества, позволяющие нам создавать на предприятии конвергентную беспроводную сеть передачи данных как для базовых сервисов ИТ, так и для цифровых продуктов, внедряемых на предприятии. Тем самым мы делаем огромный шаг к сетям 5G к моменту их появления в России», – отметил архитектор направления «Индустрия 4.0» группы «Сибур» Игорь Туча.

«Не так давно мы в сотрудничестве с Ericsson и "Сибур" занялись перспективной темой создания корпоративных сетей, а сегодня представили первую в России коммерческую платформу мирового уровня на базе Private LTE. Работая над этим проектом, "Энвижн груп" как системный интегратор приобрел уникальные компетенции и наработки, благодаря которым теперь может предлагать заказчикам решения на базе Private LTE, призванные повысить эффективность крупного бизнеса», – отметил президент «Энвижн груп» Андрей Ершов.

В феврале 2019 г. «Энвижн груп» и Ericsson заключили соглашение о начале деятельности по созданию первых в России корпоративных сетей Privаtе LTE. Соглашение предусматривает совместную работу «Энвижн груп» и Ericsson в области изучения требований заказчиков по построению таких сетей, совместную подготовку и построение тестовой зоны Privаte LTE на технологической площадке «Энвижн груп», запуск в коммерческую эксплуатацию корпоративных сетей передачи данных на основе LTE и, в перспективе, на технологии 5G.