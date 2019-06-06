«Билайн» и «Максимателеком» начали сотрудничество в области цифровой рекламы и публичного Wi-Fi

«Максимателеком» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровой рекламы и монетизации публичного Wi-Fi.

«Максимателеком» займется рекламной монетизацией публичных Wi-Fi-сетей «Билайна». Инвентарь сетей «Билайна» будет доступен рекламодателям «Максимы» в рамках единого федерального пакета. В свою очередь «Билайн» будет использовать площадки «Максимателекома» для показа рекламных кампаний своих клиентов. Возможности рекламодателей обеих компаний расширятся за счет объединения инвентаря двух публичных Wi-Fi-сетей.

«Билайн» предоставит «Максимателекому» возможность использовать свою платформу искусственного интеллекта Beeline Artificial Intelligence для разработки Adtech-продуктов, обработки информации и построения предиктивных моделей.

Интеграция ИТ-инфраструктуры «Билайна» и «Максимателекома» также улучшит пользовательский опыт — подключаться к публичным сетям партнеров можно будет в рамках единой авторизации и без повторной регистрации в сетях компаний.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома», сказал: «Система Beeline Artificial Intelligence — это инструмент для комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения, позволяющий оптимизировать рекламные бюджеты и увеличить эффективность маркетинговых инвестиций. На сегодняшний день решение успешно протестировали более 500 компаний, поэтому сотрудничество с рекламными платформами — закономерный для нас шаг в развитии».

«"Максима" — мировой лидер рекламной монетизации публичных сетей Wi-Fi. С присоединением сетей "Билайн" к Единому Wi-Fi-пространству наши рекламодатели смогут планировать кампании с большим аудиторным охватом и единой частотностью. Кроме того, мы расширяем свои возможности по рекламному таргетированию», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателекома».