Huawei и РАНХиГС подготовят кадры для государственной программы «Цифровая экономика»

Huawei, разработчик ИКТ-решений, и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации заключили меморандум о взаимопонимании.

Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке кадров для реализации государственной программы «Цифровая экономика», проведении лекций и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном сотрудничестве. Для достижения этих целей Huawei и РАНХиГС наладят обмен опытом в сфере обучения специалистов разных отраслей, основанного на современных ИКТ. Будет организован международный обмен студентами и сотрудниками. Запланированы взаимные консультации по международной деятельности.

«Мы очень рады заключить меморандум с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Россия известна своим ярким научным потенциалом, а, учитывая, что один из главных приоритетов компании Huawei – это непрерывные научные исследования, мы будем рады вывести сотрудничество с одним из ведущих университетов страны на новый уровень и вместе внести вклад как в продвижение ИКТ-отрасли», – сказал генеральный директор Huawei в регионе Евразия Эйден У.

«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного мира. Президентская академия имеет значительный опыт в сетевой подготовке высококвалифицированных кадров для государственного управления в условиях цифровой трансформации. Мы успешно реализуем программу повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации», в рамках которой в этом году подготовим 13 тыс. специалистов. Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и глобального технологического гиганта – Huawei позволит вывести развитие образовательных программ в условиях цифровой экономики на качественно новый уровень, подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны», – отметил ректор академии Владимир Мау.