«Ростелеком» и «Росатом» будут вместе развивать цифровую экономику

«Росатом» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровой экономики Российской Федерации.

Подписи на документе поставили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Подписанный документ определяет широкий спектр направлений сотрудничества: развитие цифровой инфраструктуры и информационной безопасности; разработку и внедрение единых подходов к решениям для прикладных задач цифровой трансформации; разработку и внедрение единых подходов к развитию новых технологий и совместных платформенных решений в целях повышения качества сервисов для сотрудников компаний и третьих сторон.

«Мы рады развитию нашего стратегического сотрудничества с “Ростелекомом”, — отметил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. — Мы договорились о комплексном подходе: от вопросов надежной цифровой инфраструктуры и безопасности — до инновационных прикладных решений для цифровой трансформации и совместной апробации технологий “завтрашнего дня”. Мы уверены, что сотрудничество двух российских технологических лидеров обеспечит синергию и поможет заложить фундамент нашего цифрового будущего».

«“Ростелеком” имеет довольно большой и успешный опыт сотрудничества с предприятиями “Росатома”, что позволило в подписанном меморандуме определить такие направления для сотрудничества как совместное участие в федеральной программе по Северному морскому пути, развитие передовых решений в области проводных и беспроводных цифровых информационных технологий, совместное внедрение технологий умного города, взаимодействие в области импортозамещения и другие, — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Причем, в соответствии с текстом меморандума “Ростелеком” выступает не только как оператор связи, но и как поставщик комплексных решений».