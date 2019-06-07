Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть

Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами двух банков и международной консалтинговой компании. Поставляемое компанией Qrate оборудование может стать основой для построения всероссийской многоузловой сети защищенной связи для банковской системы и госсектора.

Непосредственно для видеосвязи использовался оптоволоконный канал передачи данных с двухсторонним шифрованием. Ключи для дешифрования данных передавались по отдельному оптическому каналу с помощью установок квантового распределения ключа РКЦ и Qrate. Таким образом была обеспечена максимальная защита данных.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «На нас, как на крупнейшей российской компании, активно внедряющей передовые решения в области ИТ, лежит серьезная ответственность за поддержание высочайшего технологического уровня как наших услуг, так и систем их защиты от любых внешних угроз. Ранее Сбербанк сделал ставку на развитие искусственного интеллекта, внедрение которого позволит нам оптимизировать затраты и предлагать клиентам еще более высокий уровень сервиса. Теперь настало время тщательного изучения технологий квантовой криптографии. Мы рады, что у нас есть партнеры, вместе с которыми мы можем делать инфраструктурные проекты, которые помогут обеспечить максимальную безопасность в банковском секторе в долгосрочной перспективе».

Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка: «Газпромбанк оказывает поддержку разработчикам систем квантовых коммуникаций в лице РКЦ и Qrate с 2015 г. С 2016 г. мы предоставляем собственную инфраструктуру для тестирования готовых промышленных решений квантовой криптографии. Мы активно участвуем в развитии проекта, потому что считаем, что внедрять такие установки нужно уже в ближайшие годы и делать это сообща, действуя как в рамках банковского сектора, так и за его пределами. Так мы можем обеспечить устойчивость к кибератакам ближайшего будущего и всей финансовой системы, и госпредприятий».

Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России, сказал: «Задача PwC — предлагать компаниям готовые и тщательно проработанные решения возникающих в бизнесе проблем. Сейчас, когда каждую неделю мы слышим новости о краже крупных массивов персональных данных, о взломе систем управления транспортом, о тотальной слежке в соцсетях и мессенджерах, одной из важнейших проблем является проблема доверия. Встает вопрос о разработке технологии, которая обеспечит максимальную защиту ресурсов компании не только сегодня, но и в обозримом будущем. Партнерство с РКЦ позволяет нам взвешенно оценить перспективы внедрения технологий квантовых коммуникаций в самых разных отраслях».

Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра, сказал: «Мы наблюдаем значительный рост интереса к проектам квантово-защищенных линий связи со стороны крупных игроков. Компанией ʺРостелекомʺ была продемонстрирована рабочая концепция квантовой сети, в которой было использовано оборудование РКЦ и Qrate. Мы очень рады, что крупнейший российский оператор фиксированной связи подключился к развитию этого перспективного направления. Совместная презентация работающих установок квантовой связи между узлами нескольких партнеров демонстрирует нашу готовность к созданию полноценной всероссийской сети квантового распределения ключа, которую смогут использовать все игроки рынка».

В 2017 г. специалистами Российского квантового центра была запущена первая многоузловая квантовая сеть с тремя узлами и двумя квантовыми каналами. Решение, представленное в 2019 г., является следующей вехой в развитии технологий квантового распределения ключа.