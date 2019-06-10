«Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм

«Раском» ввел в эксплуатацию третью независимую систему DWDM на участке Санкт-Петербург - Стокгольм, что увеличило пропускную способность сети на этом участке в 2,5 раза.

«При организации новой DWDM системы было использовано оборудование нового поколения производства компании «Сиена», которое обеспечивает пропускную способность сигнала на одной длине волны до 400 Гбит/с. – сказал технический директор компании Олег Климовский. – Кроме того, построенная нами система проложена более оптимальным маршрутом, чем уже действующие на участке Санкт-Петербург - Стокгольм две DWDM системы, ее протяженность почти на 100 км меньше. Новый маршрут построен в обход Хельсинки. Сокращение протяженности системы привело к снижению задержки передачи трафика, что повысило конкурентоспособность услуг Раском на этом участке».

«Проведенные работы являются частью долгосрочной программы развития компании, которая направлена на удовлетворение растущих потребностей клиентов Раском в объемах полосы пропускания на востребованных направлениях – отметил генеральный директор компании Денис Ганза. - Предыдущим этапом этой программы являлась установка оборудования Waveserver Ciena (новость Раском от 10.04.2018), которая обеспечила дополнительной емкостью уже на то время действующие на направлении Санкт-Петербург – Москва три DWDM системы. Следующим этапом стало направление Санкт-Петербург – Стокгольм».

Генеральный директор «Сиена» в РФ Андрей Угорелов сказал: «Компания «Раском» на протяжении многих лет успешно внедряет новейшие технологические решения «Сиена». Это дает ей неоспоримые преимущества во все более обостряющейся конкуренции. Решения «Сиена» позволяют существенно сократить операционные и эксплуатационные расходы, что является обязательным критерием для успешного ведения бизнеса в современных условиях. Мы целиком поддерживаем нашего партнера, компанию «Раском», в развитии и использовании самых передовых технологий».