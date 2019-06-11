Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов

Федеральный мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, начал использование ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Сейчас посетители сайта Danycom.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме реального времени.

«Уже сейчас это позволяет значительно упростить и вместе с тем ускорить процедуру подключения клиентов компании. А в случае внедрения в России стандарта eSIM и его использования в связке с ЕСИА, клиент сможет подключаться к нашим услугам за считанные минуты. Напомню, суть технологии eSIM заключается в том, что в самом устройстве абонента уже располагается модуль идентификации (SIM), поэтому каждый желающий сможет в online-режиме заказывать услуги связи у оператора», – отметил директор по развитию и управлению продуктами MVNO-оператора Danycom.Mobile Петр Кушиков.

Подключиться к услугам Danycom.Mobile теперь можно в несколько шагов: оформление заказа, идентификация, загрузка данных, оплата. Для этого необходимо выбрать домашний регион, тарифный план, номер телефона и способ доставки, затем пройти идентификацию с помощью ЕСИА, воспользовавшись своей учетной записью с сайта «Госуслуги», и в конце произвести оплату для активации SIM-карты.