Почему частные облака не прижились в бизнесе
New IP. Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву?
ИТ в банках: фокус на клиента

Спецпроекты

Tele2 проанализировала трафик на новой ветке метро с помощью больших данных

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь

Tele2 проанализировала на основе big data пользовательскую активность на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий столичного метрополитена. На пересадочной станции «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии потребление дата-трафика выросло более чем на 20%, а на станции «Выхино» – снизилось на 10%.

3 июня столичные власти открыли первую очередь Некрасовской линии метрополитена на юго-востоке Москвы. С первых дней запуска Tele2 обеспечила 100% покрытие станций, переходов, эскалаторов нового участка подземки. Это позволило оператору проанализировать изменение маршрутов передвижения жителей близлежащих районов Москвы.

Строительство и запуск новой линии столичной подземки повлияли на миграцию трафика абонентов Tele2. Существенный рост трафика оператор зафиксировал на «Лермонтовском проспекте», где пересекаются Некрасовская и Таганско-Краснопресненская линии. С 3 июня потребление интернета здесь увеличилось более чем на 20%. Такая динамика обусловлена в том числе ростом пассажиропотока на железнодорожной платформе Косино, находящейся в шаговой доступности от станции метрополитена.

Теперь на станции «Выхино» садится меньше клиентов, о чем говорит снижение нагрузки на сеть в сравнении со средними значениями до начала работы Некрасовской линии. Потребление услуг связи снизилось и на восточном участке Калининско-Солнцевской линии, которую до запуска новой ветки активно использовали жители района Некрасовка.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n485591

Другие материалы рубрики

В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера

После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному»

Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование

Google начинает внедрять «убийцу SMS» через головы сотовых операторов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна»
Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга

Взгляд месяца

Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы? CNews Forum Кейсы 2019: Опыт ИТ-лидеров Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам