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«Акадо телеком» модернизировал сеть

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ

«Акадо телеком» модернизировал узлы связи в Стокгольме и Франкфурте-на-Майне, с помощью которых осуществляется выход в зарубежный сегмент интернета.

В процессе модернизации было заменено оборудование на узлах сети. Это позволило повысить пропускную способность каналов «Акадо» до европейских точек обмена интернет-трафиком (IX) и сетей Tier-1-операторов, увеличив емкость внешних интернет-каналов зарубежного сегмента до 250 Гбит/с. Общая емкость внешних каналов «Акадо» до глобальной сети достигла 650 Гбит/с. В результате компания сможет обеспечить масштабирование подключения к международному сегменту до 800 Гбит/с и в полном объеме обеспечить растущие потребности в качественном высокоскоростном интернете как собственных абонентов, так и абонентов операторов связи, подключенных к сети «Акадо».

В настоящее время «Акадо телеком» предоставляет услугу высокоскоростного интернет-доступа с использованием современных технологий всем категориям пользователей Московского региона. Компания также сотрудничает в качестве реселлера с крупнейшими в Европе точками обмена трафиком: DE-СIX (Франкфурт-на-Майне) и Netnod (Стокгольм). Это позволяет «Акадо» организовывать прямые пиринговые соединения российских и иностранных операторов. Наличие собственного оборудования на зарубежных площадках также дает возможность предоставлять соединения типа EVLL и L2/L3 VPN. Отечественные операторы – клиенты «Акадо» – за счет прямого доступа к зарубежным интернет-провайдерам могут снизить свои затраты на транзит трафика.

Помимо этого, «Акадо» является партнером других пиринговых площадок, в частности, AMS-IX – точки обмена интернет-трафиком в Амстердаме.

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