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Качканарский ГОК совместно с «Вист групп» внедрил АС мониторинга горного транспорта в карьерах

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В карьерах Качканарского горно-обогатительного комбината «Евраза» внедрена автоматизированная система мониторинга горного транспорта «Вист групп» (входит в ГК «Цифра»). Об этом CNews сообщили в компании «Вист групп».

Система в режиме реального времени отслеживает и отображает информацию о местонахождении и параметрах работы самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, автопогрузчиков и передвижных столовых.

По беспроводной сети Wi-Fi, развернутой в четырех карьерах, все данные о скорости техники, пробеге, уровне топлива, весе загруженной горной массы, положении передвижных столовых оперативно передаются на компьютеры диспетчеров и главных специалистов комбината. Данные также видят машинисты экскаваторов и водители самосвалов на интеллектуальных панелях в кабинах машин.

В систему интегрирована блочная геологическая модель месторождения, позволяющая анализировать качество железной руды и регулировать движение самосвалов у экскаваторов. В случае непредвиденной остановки система перенаправит БелАЗ на погрузку к другому экскаватору.

«Переход на автоматизированную систему мониторинга позволил нам снизить потери руды и получить более стабильное ее качество, также мы смогли повысить производительность карьерных самосвалов», – отметил вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Благодаря совместным усилиям специалистов КГОК и "Вист групп", на предприятии "Евраза" была внедрена сложная и современная система управления горнотранспортным комплексом. После второго этапа внедрения, который закроет железнодорожные перевозки и контроль качества руды, поступающей с перегрузочных складов на фабрику, система станет наиболее сложной в отрасли среди предприятий РФ», – сказал Александр Бондаренко, директор обособленного подразделения «Вист групп».

Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2017 г. В рамках проекта вокруг всех карьеров было установлено 19 вышек связи, на 30 экскаваторах и 35 БелАЗах установили датчики, навигационные антенны, интеллектуальные панели в кабинах.

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