«АМТ-груп» внедрила систему управляемых аудиоконференций IP Forum в Росбанке

«АМТ-груп» завершила проект по созданию системы управляемых аудиоконференций в ситуационном центре департамента эксплуатации и ИТ-сервиса Росбанка. Основой системы стало решение АМТ IP Forum собственной разработки «АМТ-груп». В рамках проекта, помимо реализации основных требований к конференц-сервису, функциональность AMT IP Forum была доработана и адаптирована к специализированным требованиям сотрудников ситуационного центра.

Внедрение системы управляемых аудиоконференций было вызвано необходимостью обеспечения сотрудников ситуационного центра инструментами сбора оперативных конференций с заранее запланированным набором участников. При возникновении сбоев в работе ИТ-систем банка необходимо за короткий промежуток времени локализовать их причину и организовать процесс устранения. До автоматизации процесса дежурному инженеру центра приходилось вручную по очереди подключать специалистов, в результате тратилось время, которое могло быть использовано для локализации и анализа сбоя.

Помимо решения задачи сокращения временных издержек, созданная система дает возможность прослушивать запись телефонных разговоров всех участников процесса по результатам работы над тем или иным инцидентом. Таким образом руководство центра может проводить анализ действий участников и, при необходимости, вносить изменения в регламент для оптимизации их действий.

В качестве инфраструктуры IP Forum использует систему корпоративной телефонной связи банка. Это исключило необходимость развертывания дополнительных смежных систем и затраты на их сопровождение.

Компоненты решения IP Forum включают в себя сервер управления конференциями, пульт оператора конференций, консоль администратора системы, а также подсистему записи и журналирования совещаний. Последняя обеспечивает возможность сохранения всех событий совещания, произошедшие со всеми участниками (подключился, попросил слова, выступил, отключился и т.п.), при этом сохраняются как общая микшированная аудиозапись совещания, так и раздельные аудиозаписи каждого выступления.

Одним из ключевых компонентов является пульт оператора конференций, функционирующий на обычном компьютере с поддержкой аудио и оснащенный сенсорным экраном для обеспечения простоты и наглядности процесса управления совещанием: индивидуальные кнопки абонентов с указанием имени и номера телефона и цветовой индикацией состояния (отключен, подключен, говорит, просит слова и т.п.) а также цветовые индикаторы их состояния. Дежурный инженер ситуационного центра выбирает требуемых специалистов с помощью пульта оператора системы, далее обзвон и подключение в конференцию происходят автоматически.

«С внедрением системы управляемых аудиоконференций AMT IP Forum временные затраты на сбор рабочей группы центра в критической ситуации значительно сократились, – отметил Михаил Комстачев, директор департамента эксплуатации и ИТ-сервиса Росбанка. – Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности работы ситуационного центра в целом».

«Так как система IP Forum является полностью нашей собственной разработкой, мы можем проводить его адаптацию и доработку в соответствии с бизнес-требованиями заказчиков, что в принципе невозможно в случае использования для решения таких задач "коробочных" решений различных производителей», – отметил Владимир Леонов, технический директор «АМТ-груп».