Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Билайн» активировал технологию NB-IoT по всей Москве

Телеком Инфраструктура

«Билайн» объявил об активации в Москве масштабной сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Московская сеть связи «Билайн» теперь полностью готова для поддержки десятков миллионов умных устройств интернета вещей и развития рынка технологий «умного города».

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелкома», отметил: «Массовая активация стандарта NB-IoT на наших базовых станциях стала следующим шагом модернизации московской сети Билайн. Мы представили одну из крупнейших IoT-инфраструктур в России в ключевом мегаполисе - центре тестирования и внедрения передовых технологий. Тренд на массовую интеграцию продуктов интернета вещей только набирает обороты на российском рынке, поэтому мы считаем правильным дать возможность разработчикам провести пилоты своих IoT-решений на нашей сети в Москве. В ближайшей перспективе мы ожидаем переход на новый стандарт многих городских и потребительских сервисов, таких как системы учёта энергоресурсов, городское освещение, дорожная инфраструктура и интеллектуальные системы ЖКХ».

Эдуард Лысенко, министр Москвы, руководитель Департамента информационных технологий, сказал: «Модернизация сети – это результат большой работы, которую ДИТ Москвы и Билайн запланировали и осуществляют в рамках соглашения о развитии новых технологий. Активация стандарта NB-IoT создает технологические условия для укрепления позиций Москвы как «умного города». Внедрение продуктов на базе этого стандарта позволит жителям столицы получать качественные сервисы в повседневной жизни».

Сейчас доступ к IoT-сети «Билайн» в Москве проходит в пилотном режиме. Билайн предлагает партнерам тестировать интеллектуальные решения для умного города, логистики, а также для промышленного интернета вещей.

«Билайн» представил в Москве гибридную сеть LTE, которая поддерживает сразу два ключевых мобильных стандарта технологий интернета вещей - NB-IoT и LTE Cat-M. Поддержка двух технологий значительно расширяет возможности сети для подключения сервисов и устройств интернета вещей разной функциональности, в том числе позволяет обслуживать движущиеся объекты, а также объекты в зданиях и подземных сооружениях. Гибридная сеть уже активирована на территории Инновационного центра «Сколково», «Умного квартала» в Марьино и в Войковском районе.

Ранее «Билайн» анонсировал самую масштабную модернизацию инфраструктуры сети в Москве за всю историю компании. «Билайн» будет готов ввести в эксплуатацию в Москве новейшую 5G-ready сеть связи в 2020 году. Первая фаза модернизации, включающая обновление сети связи во всех районах Москвы, в том числе и ЦАО, завершится к сентябрю 2019 года. Скорость мобильного интернета увеличится в три раза, а емкость сети значительно вырастет. По завершению модернизации сети покрытие стандарта NB-IoT будет расширятся, за счет активации дополнительных базовых станций в Москве.



Другие материалы рубрики

НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов

В Европе создают «первый в мире военный интернет»

Oppo готовит мобильник, которому не нужны сотовые операторы

Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей

Техника

Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Обзор трансформера HP Spectre Folio: кожаный ноутбук

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии