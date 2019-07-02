Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G»

China Mobile Zhejiang объявила о коммерческом запуске транспортной сети 5G Intent-driven Network, способной анализировать намерения пользователей. Сеть была создана при активном участии компании Huawei и основывалась на технологии SPN (Slicing Packet Network), предложенной специалистами China Mobile. Запуск данной сети открывает перед China Mobile Zhejiang большие возможности по коммерческому развертыванию 5G.

Сети 5G обеспечивают предоставление более широкого спектра услуг и лучше отвечают требованиям вертикальных отраслей, чем 4G. В качестве примера новых услуг, которые используют 5G, можно назвать передачу видео в разрешении 4K/8K, трансляции в виртуальной реальности, воссоздающей знаменитое озеро Сиху в Китае, и предоставление дистанционного медицинского обслуживания от Второй клинической больницы Чжэцзянского университета. Для предоставления всех этих услуг требуется в десять раз более высокая пропускная способность, чем та, которую можно обеспечить с помощью технологий 4G. Традиционная сетевая архитектура, ориентированная на устройства, и ручные процессы просто неприменимы к развертыванию, эксплуатации и техническому обслуживанию сетей 5G. Они должны быть заменены интеллектуальными решениями и средствами автоматизации.

В 2016 г. специалисты China Mobile Zhejiang вместе с Huawei начали работать над транспортными сетями 5G, а в 2018 г. построили самую крупную в Китае пилотную транспортную сеть 5G с использованием технологии SPN. На данный момент компания China Mobile Zhejiang построила около 1 тыс. базовых станций 5G и запустила на рынок сетевой облачный процессор (NCE, Network Cloud Engine), тем самым создав первый в Китае коммерческий ресурс для транспортной сети 5G Intent-driven Network.

«Для успешного развития транспортных сетей 5G компания China Mobile Zhejiang заручилась поддержкой Huawei, и вместе они собрали специальную команду для работы над инновациями 5G, — сказал Чжоу Пинь, заместитель генерального директора отдела планирования и технологий China Mobile Zhejiang. — Специалисты China Mobile Zhejiang вложили много сил в исследования и разработку транспортной сети 5G, и результаты превосходят все ожидания».

По словам Чжоу Пиня, существующее оборудование будет использоваться в ядре сети и на уровне агрегации, а мощности при необходимости можно будет увеличить. На уровне подключения кольца доступа 10GE/50GE построены таким образом, чтобы отвечать требованиям больших массивов данных на базовых станциях 5G. Это позволяет сократить совокупную стоимость владения (TCO) в процессе строительства сети.

SPN используется для сетевого сегментирования, а интеллектуальная маршрутизация на базе соглашений об уровне обслуживания обеспечивает высокое качество транспортной сети 5G. Это дает гарантию уровня обслуживания для вертикальных отраслей и обеспечивает необходимую поддержку отраслевых приложений с высокими требованиями, в том числе интернета транспортных средств (IoV) и интеллектуальной сети. Использование NCE делает возможным автоматическое добавление ресурсов и интеллектуальную синхронизацию часов. Телеметрия потоков информации на месте (iFIT) обеспечивает быстрое обнаружение и ограничение сбоев. Совмещение NCE и аналитики больших данных делает эти процессы более интеллектуальными, а также способствует автоматизации жизненного цикла транспортной сети 5G.

«Для Huawei большая честь помочь China Mobile Zhejiang в создании самой быстрой в мире транспортной сети 5G Intent-driven Network. Это отличное применение нашего транспортного решения 5G, — сказал Хэнк Чен, президент Service Router Domain подразделения коммуникационных продуктов Huawei. — Huawei будет и дальше сотрудничать с China Mobile Zhejiang, чтобы вместе работать над развитием 5G и добиваться общих целей».