Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций

«Мегафон» лидирует по числу базовых станций в России, согласно данным Роскомнадзора по результатам пяти месяцев 2019 г. Всего у оператора более 238,52 тыс. базовых станций. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Мегафона».

По данным Роскомнадзора, за пять месяцев 2019 г. количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четверки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчете Роскомнадзора. При этом «Мегафон» владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже – 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

ТОП-5 базовых станций в необычных местах России: базовые станции на Полюсе холода – в городе Верхоянск и селе Томтор, в Республики Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум – 68 градусов ниже нуля; базовая станции на космодроме Восточный в Амурской области – первом российском гражданском космодроме. Расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома – места запуска ракет; базовые станции – пальмы в Олимпийском парке в Сочи. И это не шутка – базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора обеспечиваю равномерное покрытие все территории парка; базовая станция, работающая на энергии ветра. За Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций – она расположена в тундре и покрывает участок, где сходятся дороги трех направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно-необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор; базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. В Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи тоже водятся. «Мобильный Ди Каприо» помогает гостям и работникам поселка быть на связи и выходить в интернет с края земли.