МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в группу МТС, представила специализированный тариф «Телематика» для бизнеса и бюджетных учреждений, рассчитанный на использование в M2M- и IoT-оборудовании с пониженным потреблением трафика. С его помощью корпоративные клиенты смогут одновременно подключить миллионы умных устройств к интернету вещей и сократить при этом расходы на услуги связи.

Новый тариф поможет компаниям пройти этап цифровизации и ввести онлайн-мониторинг одновременно всех процессов и объектов: ЖКХ и промышленных счетчиков, систем сигнализации, охранных и кассовых POS-терминалов, транспортных систем.

Тарифная линейка предназначена для передачи данных между умными M2M и IoT-устройствами через мобильную сеть (2G/3G/LTE) МТС, работающую по модели MVNO. Корпоративные клиенты МГТС в зависимости от потребностей бизнеса, особенностей используемого оборудования и выполняемых с его помощью задач могут выбрать один из пяти фиксированных пакетов мобильного трафика – от 5 МБ до 100 МБ – с ежемесячной оплатой. Стоимость минимального пакета составит 10,5 руб. в месяц.

«Рынок интернета вещей – один из самых быстрорастущих, по прогнозам экспертов его среднегодовой темп в России в 2018–2022 гг. составит около 18–25%. Мы рады, что с помощью новой гибкой тарифной линейки, отвечающей запросам бизнеса, мы поддерживаем это перспективное направление и предлагаем нашим клиентам, помимо уже знакомых им доступа в интернет, мобильной связи, виртуальной АТС и других привычных цифровых сервисов МГТС, услугу, с помощью которой можно автоматизировать и оцифровать внутренние процессы в любой компании и отрасли», – сказала Наталия Бижанова, директор департамента маркетинга и развития продуктов МГТС.

Тарифная линейка интернет-пакетов имеет единые условия и стоимость для клиентов МГТС Москвы и Московской области при нахождении на территории Московского региона, а также в сети МТС на территории России.