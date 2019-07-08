Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры

Телеком Беспроводная связь Проводная связь Интеграция Инфраструктура Облачные технологии

«Инфосистемы джет» объявила о завершении полной модернизации своей ИТ-инфраструктуры. Интегратор осуществил бесшовный переход на новое оборудование, параллельно реализовав серию масштабных внутренних ИТ-проектов: миграцию на новую локальную и Wi-Fi-сеть, построение дополнительного дата-центра и перевод всех систем в частное облако, а также внедрение системы унифицированных коммуникаций.

Глобальная цель трансформации — улучшить все внутренние процессы ИТ-компании и обеспечить эффективное функционирование ее бизнес-юнитов. Для этого было решено модернизировать ИТ-системы и применить в этом процессе подходы к современной инфраструктуре последнего десятилетия. Параллельно с этим стояла задача протестировать передовые технологии на себе, получить опыт их эффективного внедрения и перенести его на будущие проекты для заказчиков. Команда проекта отработала процессы миграции данных и приложений, а также модернизацию ЛВС с минимальным влиянием на бизнес и отсутствием остановки в работе ИТ-систем.

«Модернизация ИТ-инфраструктуры — это проект, который отражается на работе каждого сотрудника. На мой взгляд, его можно назвать успешным только тогда, когда для этого самого "каждого сотрудника" он проходит незаметно. В нашем случае ничего не зависло, не остановилось, не потерялось ни одного письма. Всем сотрудникам, и мне в том числе, не пришлось заново устанавливать отношения со своим рабочим местом. Все осталось в естественном и привычном для меня виде. Это лучшее, что могла сделать ИТ-команда для всех сотрудников компании», — сказал Александр Зисман, исполнительный директор «Инфосистемы джет».

В рамках проекта произошла консолидация всех сервисов, приложений и тестовых сред на единую виртуальную платформу — прототип частного облака. В результате этого удалось добиться высокой плотности сред виртуализации и сократить стоимость владения оборудованием.

Специалисты не только обеспечили быстрый переезд разрозненных элементов инфраструктуры на единую платформу с минимальным временем простоя, но и решили ряд сложных задач: в частности, была проведена кроссплатформенная миграция с RISC-архитектуры на x86. Это позволило отказаться от морально устаревшего оборудования и повысить скорость работы систем.

Кроме того, была полностью модернизирована серверная ИТ-инфраструктура. Специалисты построили новые системы хранения данных на базе решений Huawei и Pure Storage, а также сделали виртуальную ферму для приложений. Основной особенностью программы проектов было то, что они выполнялись параллельно при строгих требованиях к простоям приложений и систем.

В результате в компании стали использоваться два массива на базе all-flash-решений Huawei и Pure Storage, на которых эксплуатируются продуктивные данные. Это позволило, с одной стороны, протестировать и отработать механизмы миграции на новые массивы между разными платформами, а с другой — получить информацию по фактической степени дедупликации и сжатия информации.

«Мы специально взяли два решения от разных вендоров, чтобы протестировать каждое и сравнить между собой. В ходе проекта мы выявили плюсы и минусы каждого из решений и определили оптимальные сценарии для их использования. Теперь у нас есть уникальные данные, позволяющие нам выбрать под каждый тип нагрузки правильное решение», — отметил Антон Павленко, руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга «Инфосистемы джет».

Серия внутренних ИТ-проектов продолжилась внедрением платформы унифицированных коммуникаций. Все филиалы компании были переведены на новый почтовый сервис и защищенный мессенджер, интегрированный с обновленной корпоративной телефонией. Все это позволило существенно упростить общение внутри офиса и за его пределами, а также сделать взаимодействие с партнерами и подрядчиками быстрее и удобнее.

Значительная трансформация произошла в архитектуре корпоративной локальной сети и Wi-Fi. Все сетевое оборудование компании было переведено на Huawei. Результатом стала отказоустойчивая, масштабируемая, безопасная и производительная сеть. В качестве ключевой технологии соединения была выбрана Ethernet VPN (EVPN) — наиболее надежная на сегодняшний день архитектура, используемая в крупных дата-центрах. Пользовательский и серверный сегменты сети были развернуты на базе отдельных EVPN-фабрик — это существенно повысило отказоустойчивость сети. А использование технологии Power over Ethernet (PoE) заметно снизило энергопотребление.

«Основным драйвером модернизации сети стало появление новых стандартизированных технологий, которые значительно повышают скорость, надежность и масштабируемость каналов связи. И компания Huawei предложила максимально интересные решения в этой области. Мы в очередной раз убедились в скорости и качестве реагирования вендора на любые вопросы, возникающим в ходе проекта. Уверен, что именно такая слаженная работа позволила нам реализовать миграцию на новую сеть быстро и безболезненно», — сказал Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы джет».

«Все, что “Инфосистемы джет“ предлагает своим заказчикам, в первую очередь проверяет на себе. Такой подход мы исповедуем уже около 30 лет. Потому что понимаем: бездушная продажа таких сложных ИТ-продуктов и услуг — путь, ведущий в никуда. Только убедившись в качестве решения, проверив его в боевой обстановке, можно получить бесценный опыт и тиражировать его в рынок. И эту колоссальную трансформацию мы делали в первую очередь для наших заказчиков, создавая из себя настоящую живую тестовую лабораторию», — отметил Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы джет».

Другие материалы рубрики

CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона»

«Билайн» запустил в Москве мобильный интернет вещей

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов

«2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон»

Техника

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии