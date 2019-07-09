Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G

Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технологии iFIT в сети 5G. Решение iFIT повышает скорость восстановления после сбоев, позволяя Beijing Unicom построить интеллектуальную визуализированную транспортную сеть 5G с помощью таких возможностей, как внутриполосное измерение потока на миллисекундном уровне, мониторинг качества сетевых услуг в режиме реального времени в соответствии с требованиями соглашений об уровне обслуживания (SLA) и локализация неисправностей второго уровня, которые сложно обнаружить.

С появлением новых услуг в эпоху 5G требования к качеству сети сильно повышаются: например, для услуг виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) требуется большая полоса пропускания (от 80 до 260 Мбит/с) и сниженная доля потери пакетов (от 10-5 до 10-6). Аналогичным образом при продаже услуг операторы связи теперь акцентируют внимание не на пропускной способности сети, а на обслуживании пользователей. Однако добиться нужного качества обслуживания в транспортной сети оказывается довольно сложно.

Традиционный подход предполагает отправку тестовых пакетов при эксплуатации и техническом обслуживании сети для получения данных о ее качестве. Однако такой подход не позволяет получить точные данные, выявить трудно обнаруживаемые сбои и незначительные потери данных, поскольку пути тестовых пакетов и пакетов обслуживания могут сильно различаться. Действительно, обычно точность обнаружения не превышает 10-3, что вполне может привести к тому, что потеря данных при предоставлении услуг виртуальной/дополненной реальности не будет обнаружена.

Кроме того, при использовании традиционных подходов минимальный интервал сбора информации измеряется минутами. В результате неисправности удается диагностировать уже после события или после снижения качества, а период диагностики растягивается на несколько часов, дней или даже недель.

В решении iFIT применяется аппаратный подход с обнаружением потерь для каждого пакета, что позволяет выявлять даже незначительные сбои в сетевом трафике в режиме реального времени. Вместо отправки тестовых пакетов iFIT напрямую измеряет информацию, передаваемую в пакетах, чтобы получить данные о качестве сети, например, время задержки и коэффициент потери пакетов для каждой услуги. Такой подход позволяет повысить точность обнаружения потери пакетов до 10-6, что в тысячу раз больше по сравнению с традиционными методами.

Решение iFIT может использоваться вместе с телеметрией по данным, собранным с миллисекундным интервалом, для визуализации качества обслуживания в режиме реального времени, а также для выявления и локации неисправностей за считанные минуты. Таким образом можно обеспечить выполнение требований SLA для новых услуг 5G, включая VR и AR.

В октябре 2018 г. компания Huawei представила проект iFIT на рассмотрение Инженерному совету интернета (IETF). iFIT от Huawei — это первое в отрасли решение по внутриполосному измерению потока данных, которое было развернуто на коммерческой основе.

Даже когда возникали трудно обнаруживаемые проблемы, такие как потеря одного пакета или превышение ограничения по времени задержки, решение iFIT давало точные результаты и отображало информацию о сбоях в NCE. Затем полученная информация анализировалась для быстрой оптимизации путей передачи данных.

«iFIT не требует внешних датчиков. Служебные платы маршрутизаторов могут получать ключевые показатели производительности реальных потоков данных последовательно, с высокой точностью задержки. Это большой прорыв в методах эксплуатации и технического обслуживания транспортных сетей, — отметили в Beijing Unicom Transport Center. — С выпуском коммерческих лицензий 5G мы сможем ускорить предоставление услуг по этой сети, а решение iFIT поможет нам обеспечить качество, которое требуется согласно SLA».

«С появлением 5G новые типы услуг и разнообразные соглашения об уровне обслуживания станут серьезной проблемой для транспортных сетей, — отметил Хуан Синьюй, директор Huawei по решениям 5G. — Ориентированная на 5G технология высокоточного обнаружения всегда была основным направлением наших исследований. Пилотный проект iFIT знаменует собой новый уровень сотрудничества между Beijing Unicom и Huawei и новый уровень совместного развития инноваций в области 5G».

Компании Beijing Unicom и Huawei вложили значительные средства в инновации в сфере применения 5G и в отраслевую экосистему, чтобы преодолеть существующие проблемы отрасли. В будущем компании продолжат осуществлять совместные инновации в области транспорта, проверять новые транспортные технологии и функции 5G, а также исследовать режимы и спецификации построения транспортной сети 5G, закладывая основу для предстоящего широкомасштабного коммерческого использования 5G в Китае.