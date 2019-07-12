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Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

Оператор Danycom.mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.global, начал оказывать услуги голосовой связи, передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет на территории 50 регионов России. Список субъектов присутствия пополнили Московская, Ленинградская, Псковская, Владимирская области и Чувашская Республика.

«У нас обширная география – 50 субъектов Российской Федерации, из них 32 области, восемь республик, шесть краев, два автономных округа и два города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург). Сейчас Danycom.mobile доставляет SIM-карты на территории площадью более 10 млн квадратных километров. Таким образом, мы можем обеспечить связью более 96 млн человек из почти 147 млн, проживающих на территории России, включая даже самые отдаленные ее регионы», – отметил коммерческий директор группы Danycom Игорь Ксенофонтов.

«У федерального оператора Danycom.mobile несколько ключевых преимуществ – это, в первую очередь, полностью бесплатные звонки и SMS внутри сети, бесплатная доставка SIM-карт и подключение. Кроме того, у нас нет скрытых подписок и не меняется цена на услуги связи в поездках по России», – отметил директор по стратегическому маркетингу группы Danycom Олег Терещук.

На конец июня 2019 г. абонентская база Danycom.mobile составила около 160 тыс. человек. В линейке оператора – пять тарифов: «Кислород», «Азот», «Неон», «Гелий», а также тариф «Бесплатный» без абонентской платы, включающий 30 минут на звонки другим операторам, 50 SMS, 1 ГБ интернет-трафика и безграничного бесплатного общения внутри сети.

Заказать SIM-карту можно онлайн на сайте оператора в разделе «Тарифы». В Google Play и App Store доступно приложение «Мой Danycom», с помощью которого можно контролировать расходы и управлять специальными опциями.



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