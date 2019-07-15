МТС развернула сети 4G во всех районах Омской области

МТС, российской оператор мобильной связи, объявил о расширении покрытия сети LTE в Омской области. С начала 2019 г. базовые станции 4G появились в 22 населенных пунктах региона, в результате чего МТС охватила сетью 4G все районы Омской области

Сеть четвертого поколения в настоящее время доступна во всех районах области и покрывает территорию, на которой проживает более 80% населения Омского региона. В целом, услуги мобильного интернета МТС на скорости до 75 Мбит/с на текущий момент доступны жителям 90 населенных пунктов Омской области. Воспользоваться сервисами в сети LTE могут абоненты оператора в Омске и во всех районных центрах, а также в деревнях и селах с населением до 1 тыс. человек, таких как Сосновка, Заря Свободы, Ильичевка, Родная Долина, Камышино-Курское, Низовое, Костино, Налимово, Подгородка, Чернолучье, Андреевка, Копейкино, Мартюшево и Пологрудово.

МТС строит LTE-сети из-за роста мобильного интернет-трафика в Омской области: по итогам первого полугодия в 2019 г. в среднем LTE-пользователь МТС в регионе скачивал в два раза больше данных, чем годом ранее, причем 65% этого трафика прошло через сети четвертого поколения.

«Сервисы передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стали доступны пользователям на территории всех районов области. Мы видим, что трафик в сети LTE постоянно растет, как и спрос на 4G-устройства, что говорит о востребованности технологии. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету особенно актуален для жителей небольших населенных пунктов, где фиксированная связь пока развита недостаточно хорошо. Также расширение территории покрытия 4G позволит нам разгрузить и 3G сеть, и, как результат, увеличить скорости доступа в интернет у всех абонентов МТС в Омской области», – отметил директор филиала МТС в Омской области Андрей Сергиенко.