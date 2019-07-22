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Huawei заявила о высокой энергоэффективности своих базовых станций 5G

Телеком Инфраструктура

Председатель совета директоров Huawei Лян Хуа (Liang Hua) в отчете об устойчивом развитии Huawei за 2018 год отметил: «Энергоэффективность стала одним из главных факторов, учитываемых при проектировании коммуникационных сетей будущего. Мы должны передавать больше данных и расходовать меньше энергии, снижая общее энергопотребление систем. ИКТ могут в этом помочь».

Показатели энергопотребления сетей 5G вызывают значительное беспокойство особенно потому, что подобные сети будут иметь гораздо большую пропускную способность и смогут передавать данные на значительно более высоких скоростях. Учитывая огромное количество необходимых соединений, многие могут подумать, что сети 5G потребляют вдвое больше электроэнергии, чем 4G.

Но Лян заверяет, что на самом деле это не так. Сети 5G уже развертываются, и ожидается, что, когда они покроют ту же площадь, что и сети 4G, показатели энергопотребления сетей будут находиться на одинаковом уровне. Но сети 5G имеют большую пропускную способность, поэтому потребление энергии на бит в них будет составлять лишь одну десятую от аналогичного значения в сетях 4G.

Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei, сказал: «Компания Huawei значительно сократила энергопотребление на бит в сетях 5G благодаря использованию ряда инновационных технологий. Во-первых, мы используем чипы. Компания Huawei применяет высокопроизводительные алгоритмы, которые упрощают интеграцию наших плат, сокращают количество встроенных компонентов и снижают энергопотребление модулей. Во-вторых, мы используем эффективные производственные процессы. Например, мы применяем инновационные материалы и алгоритмы для улучшения показателей преобразования энергии и используем биомиметическую технологию для повышения эффективности рассеивания тепла. Благодаря этому наше оборудование для сетей 5G отличается меньшим размером и весом».

Ян добавил: «Мы также занимаемся разработкой узлов 5G. Наше решение Super Blade Site, созданное в рамках стратегии 5G Simplified Solution от Huawei, представляет собой модульную конструкцию для базовых станций, предназначенную для использования вне помещений и не требующую кондиционирования воздуха. Оно позволяет значительно снизить энергопотребление».

«Кроме того, мы используем ИИ для снижения показателей потребления за счет координации работы всех сетей и поддержания их производительности. Таким образом, мы оптимизируем энергосбережение во всех сетях», – отметил Ян.

Лян Хуа также заявил: «Использовав наши достижения в разработке программного и аппаратного обеспечения, нам удалось снизить энергопотребление узлов на 20% в сравнении со средним значением по отрасли. Наше оборудование для сетей 5G более энергоэффективно. При использовании правильных решений сети 5G от Huawei не наносят вреда окружающей среде».

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