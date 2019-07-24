Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

«Тинькофф Мобайл» появился в «Пятерочке»

Телеком Мобильная связь

С 24 июля 2019 года приобрести сим-карты «Тинькофф Мобайл» можно будет в магазинах «Пятёрочка» в Москве и Московской области. При покупке сим-карты на кассах «Пятерочки» также можно будет самостоятельно оформить перенос номера действующего оператора в сеть «Тинькофф Мобайла».

«Тинькофф Мобайл» будет представлен на прикассовом стеллаже в около 2,5 тыс. магазинах «Пятерочка». После покупки каждый абонент сможет самостоятельно зарегистрировать и активировать сим-карту через приложение ID.ABONENT на своём смартфоне (скачать можно в Google Play или App Store).

При переносе номера от другого оператора в приложении ID.ABONENT необходимо указать свой действующий номер, выбрать ближайшую дату переноса номера и аналогично зарегистрировать сим-карту.

Для всех новых абонентов «Тинькофф Мобайл», в том числе при покупке сим-карт на кассах «Пятёрочки», доступна акция «Первый месяц бесплатно», которая позволяет абоненту протестировать качество связи в течение одного календарного месяца.

При подключении все новые абоненты получают бесплатный пакет голосовой связи и интернет-трафика. При переносе номера от других операторов также на счёт абонента начисляется 1 000 рублей для оплаты услуг связи после окончания периода действия бесплатной связи.

Держателям карт «Тинькофф» также доступна акция, в рамках которой они смогут получить дополнительно 600 минут голосовой связи в месяц бесплатно при совершении покупок по карте на 10 000 рублей в месяц.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи не дали включить в «черный список» поставщиков компанию, зарегистрированную в квартире

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей

«Билайн» решил проблему перебоев сетевой инфраструктуры в труднодоступных районах России

Крупнейший производитель микросхем заплатит огромный штраф за разорение конкурента и слишком дешевые чипы

Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи

Для российских школьников разработают особые «шкулфоны», потому что смартфоны им запретят

Техника

Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии