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«Автоматика» и «Ростелеком» разрабатывают оборудование для раздачи Wi-Fi «из-под земли»

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Интеграция Электроника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» приступил к разработке комплекса Wi-Fi-оборудования для размещения в телекоммуникационных колодцах. Разработка ведется по инициативе компании «Ростелеком». Новое решение позволит организовывать коллективные точки доступа в интернет в общественных пространствах, где нет возможности применять навесное оборудование.

Комплекс доступа Wi-Fi для телекоммуникационных колодцев предназначен для организации сетей в местах большого сосредоточения граждан, где нет возможности установить антенны и оборудование на мачтах или зданиях. В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны. Помимо этого, комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая защищенность от влаги и перепадов температур, а также специализированная антенна, которая позволяет создать устойчивый сигнал, не теряющий качества при размещении аппаратуры под землей. Точки доступа будут создаваться на основе существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей.

«Новое оборудование позволяет быстро развернуть единую городскую сеть Wi-Fi, в том числе в тех зонах, где ранее это было невозможно с технической или эстетической точки зрения. Помимо этого, установка комплексов в телекоммуникационных колодцах снижает эксплуатационные затраты: отпадает необходимость аренды мест для размещения оборудования, заметно упрощается решение вопросов электроснабжения и организации кабельной инфраструктуры. Новое изделие может стать составной частью экосистемного проекта "Умный город"», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Оборудование разрабатывается «СИП РС», входящим в концерн «Автоматика». В ближайшие месяцы опытные образцы оборудования пройдут тестирование в телекоммуникационных колодцах макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном округе. Совместное проведение теоретических и экспериментальных исследований позволяет определить возможности реализации точек доступа Wi-Fi, интегрированных в имеющиеся элементы городской инфраструктуры, в частности в колодцы кабельной канализации, и организации опытного района сети Wi-Fi на этой базе. После этого будет принято решение о запуске нового оборудования в коммерческую эксплуатацию.

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