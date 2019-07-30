Perenio IoT планирует внедрять технологии «умного дома» через управляющие компании и застройщиков

Чешский технологический бренд Perenio IoT объявил о расширении предлагаемых решений в B2B-сегменте. Компания создает универсальную платформу для застройщиков и управляющих компаний, которая позволит в несколько кликов получать доступную статистику и данные о потреблении ресурсов, информацию о срабатывании устройств, историю платежей и счетов жильцов, удобную систему оплаты за услуги и др.

Директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев отметил: «Нашим пользователям нужно предложить готовое решение. Именно поэтому мы несколько расширили вектор своей деятельности, чтобы достучаться до конечного потребителя в том числе и через B2B-канал, например, через застройщиков и управляющие компании. Мы планируем предложить рынку не только существующие устройства, а усовершенствованную платформу, которую можно адаптировать и масштабировать под разные нужды. Кроме устройств защиты и учета данных, представим ПО для сбора и хранения данных, которые бизнес сможет использовать в коммерческих целях».

В компании разрабатывают централизованную систему управления отоплением, освещением, водоснабжением и контроля расхода, утилизации отходов и выявления возможных угроз. В 2019 г. в Perenio IoT планируют представить новые решения на базе беспроводного стандарта NB-Fi со сверхнизким энергопотреблением конечных приборов на дальних расстояниях и возможностью масштабирования.