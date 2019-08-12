МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере

МТС и Geely подписали соглашение, в рамках которого в автомобили, поставляемые в Россию, непосредственно на заводском конвейере начали устанавливать SIM-чипы оператора.

Владельцы новых автомобилей смогут в течение первого года пользования бесплатно строить маршруты и искать заправки в навигаторе, слушать музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника. МТС обеспечит предоплаченный на год безлимитный трафик на ресурсы «Яндекс», а также 2 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в месяц на прочие сервисы.

«МТС активно развивает новые цифровые направления и имеет богатую экспертизу в области интернета вещей, который является одной из важнейших составляющих нашей экосистемы. Мы рады предложить наши решения международному автопроизводителю Geely, чтобы еще больше клиентов начали пользоваться комфортным доступом к цифровым сервисам при управлении и перемещении на автомобиле», - отметил директор департамента МТС по работе с бизнес-рынком Сергей Плотников.

«Начало сотрудничества с «МТС» - крупнейшей российской компанией в сфере телекоммуникации, открывает для нас новые перспективы развития. Бренд Geely традиционно уделяет пристальное внимание развитию технологий и инноваций. Инновационность для нас – не пустой звук. Именно поэтому, с целью совершенствования своих продуктов и предоставляемых услуг мобильности, Geely ежегодно инвестирует около 10% прибыли в технологические исследования и разработки. Сейчас с линейкой новой продукции марка Geely проходит новый этап стремительного становления на российском рынке – одном из ключевых для компании в мире. Поскольку Geely является клиентоориентированной компанией, мы всегда стараемся предложить нашим клиентам максимальный уровень комфорта и современные технологии», - сказал Чжан Шоухэ, заместитель генерального директора Geely Motors.

SIM-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям, способностью работать в разных температурных диапазонах от -40 до +105 градусов по Цельсию.

Первой моделью производителя в новой комплектации станет кроссовер Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем.