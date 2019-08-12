VIAVI Solutions начала локализацию оборудования для сетей 5G в России

Российское представительство международной компании VIAVI Solutions объявило о старте проекта по локализации оборудования и технологий VIAVI для телеком-операторов, планирующих строительство сетей 5G в России.

В настоящее время компания завершает формирование дорожной карты проекта, состоящего из четырех этапов.

Первый этап уже реализован: в его рамках в этом году компанией создан и запущен в эксплуатацию центр экспертизы, аккумулирующий практический опыт VIAVI по локализации и внедрению продуктов и технологий для 5G-сетей в странах Евросоюза и Юго-Восточной Азии.

Второй этап проекта предусматривает создание собственного инжинирингового центра

на базе отдела R&D российского представительства VIAVI Solutions. Задача центра –

моделирование ключевых узлов и элементов инфраструктуры сетей 5G с использованием соответствующего оборудования VIAVI, в том числе, для тестирования «на лету» бесперебойной работы сетей в обычном и экстремальном режимах. Согласно положениям дорожной карты, инжиниринговый центр откроется уже осенью этого года.

На третьем этапе проекта будет создана площадка для тестирования оборудования операторов связи, в том числе, на уже развернутых сегментах отечественных сетей 5G. Для этого VIAVI намерена использовать весь спектр своих технологий и решений.

К реализации этапа (первое полугодие 2020 года) компания планирует привлечь представителей операторов связи, системных интеграторов и крупнейших российских компаний из сегмента B2B, наиболее заинтересованных в быстром развитии технологий 5G в нашей стране.

Четвертый этап (вторая половина 2020 года) предусматривает развертывание площадки для производства локализованного оборудования VIAVI в сегменте 5G. Соответственно, российские операторы связи получат прямой доступ к лучшим мировым продуктам для сетей нового поколения, при этом они смогут влиять на их функционал еще на этапе разработки – при полном соблюдении российских и международных стандартов.

Первые два этапа проекта будут реализованы за счет собственных ресурсов VIAVI. При этом компания открыта к сотрудничеству с потенциальными партнерами, заинтересованными в совместном финансировании и разработках. По предварительным оценкам, необходимые вложения для реализации проекта могут составить порядка 100 млн рублей. Однако точный объем инвестиций в проект компания не раскрывает.

«Перспективы развертывания сетей 5Gв России очевидны: это и государственная задача, и реальные шаги к цифровой трансформации экономики, и возможность выйти на принципиально новый уровень сервисов – и для бизнеса, и для граждан, – сказал Денис Сладких, руководитель филиала VIAVI Solutions в России. – Но чтобы это стало возможным, такие сети должны работать просто идеально. А значит, не обойтись без лучших мировых практик, адаптированных к нашим реалиям. 5G – это не будущее, это уже давно настоящее. Вот поэтому, обладая самыми прогрессивными технологиями для поддержки бесперебойной работы сетей нового поколения, мы видим свою миссию в том, чтобы научить их российской специфике, производить здесь, у себя, и сделать доступными».