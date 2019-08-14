Danycom.mobile запустил новый бесплатный тариф

Мобильный оператор Danycom.mobile полностью обновил продуктовую линейку и представил абонентам новые тарифные планы: «Звони бесплатно», «Семейный» и «Семейный плюс». Прежняя тарифная линейка кроме самого популярного тарифа «Бесплатный» переходит в архив. Изменения вступают в силу 14 августа 2019 г.

Тариф «Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера всех российских операторов, абонентская плата за календарный месяц отсутствует.

Тариф «Семейный» – 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут на номера всех российских операторов, абонентская плата за 30 дней составляет 150 руб.

Тариф «Семейный Плюс» – 10 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 350 минут на номера всех российских операторов, абонентская плата за 30 дней – 350 руб.

«Разрабатывая новую продуктовую линейку, мы активно изучали запросы и интересы наших действующих абонентов. Опираясь на эти данные, мы представляем новую концепцию семейности. Каждый новый тарифный план подходит под конкретную модель потребления. Например, тариф "Звони бесплатно" – для людей старшего поколения или детей, тариф "Семейный" – для главы семейства, а "Семейный плюс" лучший вариант для мамы, которая в большей степени использует интернет-трафик и минуты общения на сети других операторов», – сказал Петр Кушиков, директор по развитию и управлению продуктами группы Danycom.

Новые тарифные планы не требуют авансового платежа. На территории России действует посекундная тарификация исходящих вызовов на все российские номера. Если количества SMS, минут и трафика в рамках тарифа не хватает, есть возможность дополнить его пакетом (1 ГБ – 70 руб., 5 ГБ – 200 руб., 100 минут – 130 руб., 50 SMS – 10 руб.). Потребление сверх пакета оплачивается дополнительно из расчета: 1 МБ интернет-трафика – 8 коп., 1 секунда разговора – 3 коп., 1 SMS – 25 коп.

Абонентам тарифных планов «Семейный» и «Семейный плюс» доступны услуги «Обмен трафика» и «Делись с друзьями». В рамках услуги «Делись с друзьями» абоненты тарифов «Семейный» и «Семейный плюс» могут отправить неизрасходованные пакеты абонентам тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно», а также абонентам других тарифных планов с услугой «Делись с друзьями». Дополнительно во всех тарифных планах новой линейки Danycom.mobile звонки и SMS внутри сети по всей России не расходуют пакеты минут и SMS.

«Мы видим, насколько абоненты социализированы, как они готовы делиться минутами и мегабайтами. Покупают выгодные тарифные планы не только для себя, но и для родителей, детей и друзей. Чтобы подчеркнуть, что услугами Danycom.mobile удобно и выгодно пользоваться сообща, вместе с друзьями и родственниками, мы назвали новую линейку "Семейной". Сейчас доступны тарифы "Семейный" и "Семейный плюс", однако не исключаю, что линейка расширится», – отметил Олег Терещук, директор по стратегическому маркетингу группы Danycom.

Условия отличаются в Республике Крым и Севастополе. Более подробно с обновленной тарифной линейкой можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Тарифы».