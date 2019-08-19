Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края

Оператор мобильной связи Tele2 с начала 2019 г. запустил более 70 базовых станций 4G в малых и удаленных населенных пунктах Красноярского края. До конца 2019 г. оператор планирует построить и ввести в эксплуатацию еще более 300 базовых станций, поддерживающих технологию 4G.

Высокоскоростной интернет в стандарте 4G был запущен в малых и средних населенных пунктах: Долгий Мост, Ачинск, районный поселок Березовка, село Бархатово, Богучаны, Хребтовый Поселок, поселок Манзя, Таежный Поселок, село Российка, Ачинский НПЗ, деревня Старцево, село Верхнепашино, город Железногорск, село Идринское, Ирбейское, Анцирь, город Бородино, Канск, село Филимоново, Краснотуранск, Овсянка, Алексеевка, Черемшанка, деревня Жербатиха, село Шошино, Малая Минуса, поселок Партизанск, поселок Бор, село Сахапта, село Бараит, Норильск, деревня Ивановка, село Кириково, село Нахвальское, село Подсопки, село Крутояр, село Субботино, поселок Ястребово, село Заледеево, cело Ермаковское, поселок Добромысловский, село Куреж, село Новоберезовка, село Александровка, деревня Бычковка, деревня Елисеевка, деревня Петропавловка, село Галактионово, Притубинский Поселок, село Мокруша, город Кодинск, поселок Красноярск-Минино, поселок Шушенское, село Дзержинское, поселок Солонцы.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития услуг связи между Tele2 и Правительством Красноярского края, подписанного на ПМЭФ в июне 2019 г., оператор инвестирует в экономику края около 1 млрд руб. до конца 2019 г.

«Сегодня 270 населенных пунктов Красноярского края полностью покрыты 4G. Услуги высокоскоростного мобильного интернета в стандартах 3G и 4G доступны 88% и 77% жителей соответственно, а это более 2 млн человек. Мы продолжим расширение сетей 4G, чтобы наши абонентам в самых отдаленных уголках края был доступен действительно быстрый мобильный интернет. Для этого в этом и следующем году мы планируем строительство базовых станций в малонаселенных пунктах Красноярского края – в Идринском, Ирбейском, Краснотуранском, Минусинском и Канском районах», – отметил технический директор красноярского филиала Tele2 Андрей Криницин.