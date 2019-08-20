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МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет»

Телеком Мобильная связь

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ приступил к предоставлению услуг исходящей связи для агрегатора такси «Везет».

Контракт с группой «Везет» был заключен в 2019 г. В рамках партнерства МТТ обеспечил связью колл-центры группы «Везет» (входят сервисы заказа такси «Везет», Rutaxi, «Такси Сатурн», Red Taxi) по всей России.

Исходящая связь МТТ позволяет агрегатору из единого окна предоставлять услуги заказа такси своим клиентам: операторы принимают заказы, SMS-оповещения уведомляют клиентов о прибытии такси, техническая поддержка помогает разрешить любые спорные вопросы с пассажирами и водителями. Исходящая связь в сочетании с API-решениями компании также позволяет организовать запись разговоров, сбор статистики по звонкам и получение обратной коммуникации от клиентов.

«Проект по обеспечению связью крупной компании рынка пассажирских перевозок – это достаточно сложная задача, ведь обрабатывается более миллиона звонков день, и агрегатору важны качество и отказоустойчивость коммуникаций между компанией и клиентом, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Мы рады, что группа "Везет" выбрала МТТ, и, благодаря нашему партнерству, такая важная для жителей страны услуга, как заказ такси, становится ближе и доступнее для клиентов по всей России».

«Телефония является одним из самых простых и удобных способов вызова такси. Компания вкладывает много ресурсов в настройку этой системы — для быстрой, четкой работы без привязки к интернет-доступу. Поэтому надежный подрядчик услуг исходящей связи — стратегическое партнерство для нас. Мы довольны сотрудничеством с МТТ, постоянное развитие помогает обеим компаниям предоставлять лучшие услуги для своих клиентов», — отметил генеральный директор группы «Везет» Андрей Лукашевич.

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